Chi è Sansa Stark?

Sophie Turner è il nome della “famosa” Sansa Stark. Nata a Northampton il 21 febbraio del 1996, l’attrice britannica è molto conosciuta per aver preso parte alla serie Il Trono di Spade.

Con la sua partecipazione a Game of Thrones ha ottenuto un grande successo, anche se la sua carriera può contare molti film. Infatti, si è messa in mostra anche al cinema nella serie X-Men.

La “vera” Sansa Stark

Sophie Turner è un’attrice bella e brava, un’interprete che ha saputo destreggiarsi con estrema efficacia sia al cinema che in televisione. Tra le sue passioni, ha l’hobby per la pittura e i libri, mentre nel tempo libero ama viaggiare e ascoltare musica.

175 centimetri e 60 kg di peso, la Turner inizia sin da piccola . Infatti, al termine degli studi inizia a dedicarsi alla recitazione che è ancora una teenager. Dopo il liceo, si appassiona al teatro e realizza vari spettacoli amatoriali che le consentono di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo segue con molta attenzione le carriere di attrici iconiche come Susan Sarandon e Meryl Streep.

Nel 2011 riesce, dopo una lunga fase preparatoria fatta di provini e continue audizioni, a ottenere il ruolo di Sansa Stark, personaggio della serie Il Trono di Spade arrivato all’ottava e ultima edizione. Alla sua prima apparizione televisiva la Turner venne accolta subito da un grande successo.

La carriera

Due anni dopo fa il suo debutto sul grande schermo e recita in Another Me (2013), una pellicola diretta da Isabel Coixet in cui è l’assoluta protagonista. Nello stesso periodo termina le riprese di un film televisivo intitolato The thirteenth tale, inedito in Italia.

Mentre era ancora impegnata sul set de Il Trono di Spade, la Turner accumula altre esperienze lavorative: nel 2015, infatti, recita in Barely Lethal – 16 anni e spia, un film che non ottiene il successo sperato. Le cose vanno meglio l’anno seguente quando interpreta il ruolo di Jean Grey in X-Men: Apocalisse (2016), che le consente di confrontarsi con un titolo campione d’incassi non solo negli States, ma anche nel resto del mondo.

Dopo aver recitato in pellicole intimiste come Alone (2016), nel 2018 torna al cinema con due film: il controverso Time Freak e Josie, thriller che le consente di dimostrare le sue capacità in questo genere narrativo e di ricevere ottime critiche da parte degli esperti.

Nel 2019 è atteso il nuovo capitolo di X-Men: Dark Phoenix, dove tornerà a vestire i panni di Jean Grey. Nel mese di gennaio dello stesso anno ha rilasciato varie interviste in cui ha rivelato che la nuova stagione de Il Trono di Spade sarà particolarmente cruenta e, per questo motivo, non deluderà le aspettative dei fan.

[Foto: http://tvzap.kataweb.it]