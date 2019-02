Chi è Soleil Sorge?

Soleil Sorge, ex fidanzata del tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, è una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2019. Insieme al nuovo arrivato Jeremias Rodriguez, l’ex corteggiatrice è appena sbarcata in Honduras nella quarta puntata del reality ed è già pronta a mettersi in gioco. Soleil Sorge inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo con Miss Italia, partecipando all’edizione che ha visto come vincitrice Clarissa Marchese. La vera notorietà arriva con il programma Uomini e Donne, dove la ragazza corteggia il tronista Luca Onestini. Ma chi è davvero Soleil Sorge?

Soleil Sorge, ex fidanzata di Luca Onestini

Il nome di Soleil Sorge sicuramente non è nuovo agli appassionati del programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. La ragazza infatti ha partecipato al programma in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini, che alla fine del trono ha deciso di sceglierla come sua compagna. La loro relazione purtroppo non è durata molto, pare che senza le telecamere di Mediaset la situazione fosse un po’ diversa. Soleil nasce a Los Angeles da padre italiano e madre americana e attualmente viva a Roma dove studia Gestione Delle Imprese alla Sapienza.

L’ex fidanzato di Soleil Sorge, Luca Onestini, ha poi deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. In quel periodo la ragazza ha iniziato a frequentare l’ex tronista Marco Cartasegna, lasciando Luca. Anche in questo caso la loro relazione non è durata molto.

Soleil Sorge: “Conquisterò Bettarini”

Soleil Sorge è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2019. L’ex corteggiatrice si è sempre dichiarata un’amante dei viaggi e dell’avventura, dunque l’esperienza all’isola sembra essere perfetta per lei. Secondo alcune voci Soleil sarebbe partita per l’Honduras per conquistare Stefano Bettarini, che attualmente è fidanzato con Nicoletta Larini. Inoltre, nelle ultime ore Soleil Sorge si sarebbe avvicinata molto anche a Jeremias Rodriguez e tra i due sarebbe scattato anche un bacio. Sarà vero? Non ci resta che aspettare la prossima puntata dell’Isola dei Famosi.

[Foto: www.tpi.it]