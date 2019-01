Chi è Taylor Mega? Biografia e vita privata

Chi non conosce Taylor Mega potrebbe farsi trarre in inganno dal suo nome e pensare che non sia italiana. Ecco la biografia e vita privata della modella e influencer pronta a sbarcare in Honduras per partecipare all’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi.

Chi è Taylor Mega?

È nata il 31 ottobre 1993 ad Udine, in Friuli Venezia-Giulia, e non negli Stati Uniti come potrebbe far sembrare il suo nome. È una modella e influencer che riscuote molto successo sui social: su Instagram ha oltre 800 mila follower. Ha deciso di creare un progetto indipendente nel settore della moda ed ha creato un brand di bikini molto in voga presso il pubblico femminile. Sua sorella, Jade Mega, è anche lei molto seguita sull’app fotografica.

Tra le passioni di Taylor Mega c’è quella per lo sport. È tifosa della Juventus e quando va allo stadio viene notata dai tifosi che non hanno esitato ad eleggerla come speciale supporter del club bianconero. Cura la forma fisica recandosi ogni settimana in palestra ed un’altra sua grande passione è quella per i viaggi e la lettura. Le sue icone? Marilyn Monroe, Frida Kahlo e Mata Hari.

Taylor Mega, gli amori: da Briatore a Tony Effe

La modella e influencer è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua vita amorosa e gli scatti provocanti. A settembre 2018 il settimanale Chi ha lanciato lo scoop sulla storia tra Mega e l’imprenditore Flavio Briatore, a quel tempo da poco separato dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci. Passano pochi mesi, e a gennaio 2019 la modella viene paparazzata mentre bacia Tony Effe, della Dark Polo Gang, e in molti si chiedono se tra i due sia nata una storia d’amore.

Non resta che attendere fino al 24 gennaio prossimo per poter vedere sul piccolo schermo Taylor Mega all’interno del reality L’Isola dei Famosi 2019.

(Foto: BitchyF)