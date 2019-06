Chi ha scelto Andrea Zelletta di Uomini e Donne?

Qual è stata la scelta di Andrea Zelletta di Uomini e Donne? Giovedì 30 Maggio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Andrea, che ha deciso di uscire dal programma con Natalia Paragoni. La giovane valtellinese si contendeva il tronista Klaudia Poznanska che ha lasciato lo studio in lacrime. Prima di mandare in onda il video della scelta, Maria De Filippi ha mandato in onda come sempre il video della giornata trascorsa in villa con le due corteggiatrici. Klaudia ha conosciuto la sorella di Andrea, mentre Natalia ha ricevuto un videomessaggio molto importante dal nonno. Dopodichè sono arrivate le sedie rosse, è il momento della scelta di Andrea Zelletta.

Andrea Zelletta di Uomini e Donne sceglie Natalia

La scelta di Andrea Zelletta di Uomini e Donne inizia con Klaudia che entra in studio. La ragazza non è stata la sua scelta, queste le parole di Andrea: “ll nostro percorso è iniziato un po’ in ritardo, ero un po’ spaventato dai tuoi 18 anni, dal contorno, fino a quando una puntata hai attirato la mia attenzione dicendomi: ‘Che dovemo fà?’ e lì mi hai colpito subito. Hai abbattuto queste barriere mi hai fatto capire che sei una piccola donna. Il nostro rapporto è stato sempre un crescendo. Mi hai fatto vivere delle emozioni che non dimenticherò mai, ma sentendo il mio cuore ho capito che non mi è scattata la scintilla nei tuoi confronti”.

La corteggiatrice di Uomini e Donne esce dallo studio in lacrime, e nonostante la delusione ha ringraziato tutti in studio. A questo punto entra in studio Natalia Paragoni, alla quale Andrea ha rivelato che il suo cuore da tempo ha un solo nome, il suo. Cascata di petali rossi per i due ragazzi che si sono subito abbracciati e baciati. La giovane valtellinese è stata dunque la scelta definitiva di Andrea Zelletta, tronista di Uomini e Donne.

La scelta di Andrea Zelletta, Klaudia Poznanska in lacrime

La scelta di Andrea Zelletta ha emozionato tutti in studio. Klaudia Poznanska è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico nel corso del trono, ma questo non è bastato per far breccia nel cuore di Andrea Zelletta. La ragazza è stata molto educata ed affettuosa nei confronti del tronista quando ha saputo di non essere lei la scelta. Sui social ci sono state molte polemiche per questo motivo, molte persone infatti hanno gradito di più la non scelta del tronista che la scelta effettiva di Natalia.

Klaudia si è sfogata con la redazione dopo la scelta di Andrea Zelletta: “Quello che ho sentito di dire ho detto. Ho provato a prepararmi qualcosa, ma io come sempre devo essere spontanea. Come sono sempre stata. È una persona che ho qui nel cuore e rimarrà qui, per sempre. Ci sono tanti ricordi… Quando siamo stati a Taranto, ho tutte le foto. Me le guardavo tutti i giorni. Spero che lui faccia una bella scelta, non posso prendermela con lui”.

[Foto: https://it.blastingnews.com]