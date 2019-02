Claire Turotti Uomini e Donne cacciata dal programma

Claire Turotti di Uomini e Donne è una dama del trono over che negli ultimi giorni si è fatta conoscere a causa di una segnalazione arrivata in redazione. Per diverse settimane Claire Turotti si è frequentata con il cavaliere Gian Battista, anche se i due hanno avuto parecchie discussioni nell’ultimo periodo. La dama e il cavaliere sono stati ripresi con il cellulare all’interno di un locale, e secondo la registrazione la loro storia sarebbe solo una messa in scena per ottenere visibilità. Ecco chi è Claire Turotti di Uomini e Donne.

Maria De Filippi furiosa con Claire Turotti di Uomini e Donne

Claire Turotti di Uomini e Donne è la dama che per diversi mesi si è frequentata con Gian Battista. La donna ha scatenato nell’ultimo periodo l’ira di Maria De Filippi e di tutta la redazione del programma. Lo scandalo del trono over ha coinvolto anche Gian Battista Ronza e secondo alcune voci i due sarebbero già impegnati al di fuori del programma. Entrambi gli accusati hanno tentato di difendersi sui loro profili social, ma le polemiche sono già scoppiate sul web. Il video incriminato è stato mandato a Gianni Sperti, storico opinionista del programma Uomini e Donne.

In poche parole, Gian Battista e Claire Turotti di Uomini e Donne sarebbero stati registrati da un telespettatore mentre si mettevano d’accordo per fingere una relazione all’interno del programma. L’unico scopo dei due sarebbe stato quello di ottenere visibilità e popolarità grazie a Maria De Filippi. Nella clip si vede Claire, adagiata sul divano come una star, che dice: “C’era stata una forte litigata prima che ci registrassero. Io sono la vittima e non il carnefice. Gian Battista è molto innamorato e voleva uscire con me dal programma. Con lui è difficile parlare perché si infuria, piange, ricatta. E’ un amore malato”. Ovviamente sia Maria De Filippi che i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, si sono subito scagliati accusando i due presunti impostori che hanno dovuto abbandonare il programma.

Claire Turotti Uomini e Donne si difende su Instagram

Claire Turotti di Uomini e Donne si è subito difesa dopo il video segnalazione inviato alla redazione del programma. La dama del trono over è stata accusata di aver imbrogliato il programma e i telespettatori, e la cosa ha infastidito molto anche Maria De Filippi, conduttrice del programma. La dama e il cavaliere hanno dovuto lasciare la trasmissione, ma Claire Turotti è tornata all’attacco su Instagram, dove continua a negare tutte le accuse.

“Ma veramente? Voi c’eravate tutti e tutte? Facile lapidare senza concedere diritto alla difesa. Vergognarmi? Di essere stata credulona si, ma non di aver truffato nessuno e nessuna di voi. Alla fine io pago per averci creduto, e voi? Avete perso qualcosa o qualcuno vi ha insultato?”. Queste le affermazioni della donna sul suo profilo Instagram.

[Foto: www.blitzquotidiano.it]