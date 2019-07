Clamorosa rissa in tv tra Sgarbi e Mughini

Vittorio Sgarbi è stato ancora una volta protagonista assoluto di un forte contrasto personale in piena diretta tv. In questo caso il suo ‘sparring partner’ è stato il noto giornalista e scrittore Giampiero Mughini.

Sgarbi e Mughini, insulti e sediate

Teatro dello scontro tra Sgarbi e Mughini è stata la trasmissione ‘Stasera Italia’ in onda su Rete 4. Motivo del contendere le diverse opinioni tra i due sulla vicenda Lega-Russia. Per Mughini l’indagine rimane aperta mentre secondo il critico d’arte non si tratta di un’indagine bensì “di un crimine.

Indagini politiche di una magistratura corrotta”. Mughini cerca di rispondere ma Sgarbi lo insulta e, da quel momento, si scatena il ring. Prima verbale, con una lunga lista di offese e poi fisico con sediate e spintoni.

Il conduttore Giuseppe Brindisi e altri operatori dello studio televisivo cercano di allontanarli e la regia, ad un certo punto, dopo aver allargato l’immagine che riprende lo ‘show’ manda in onda un servizio. Il tutto è avvenuto alle spalle di un’incredula Maria Giovanna Maglie, anch’ella ospite del talk.

Sgarbi vs Mughini: “La violenza si deve fermare alle parole”

“Mughini – ha spiegato Sgarbi – ha usato per un suo programma un mio intervento video su Balotelli destinato a Tiki Taka, senza che io lo sapessi. E invece di ringraziarmi, ha detto che avevo detto scemenze.

Così, sono entrato in studio già mal disposto. Poi quando siamo entrati, è venuto fuori come sempre che la magistratura è la salvezza del mondo e io ho detto ‘No’, è l’ennesima volontà di far passare l’Italia per un paese governato da delinquenti.

Non sono pentito, non avrei picchiato nessuno. La violenza si deve fermare alle parole. Ma quando Mughini viene per picchiarmi, io cerco di difendermi. Quindi ho preso una sedia per metterla fra me e lui (fonte www.ilmessaggero.it)”.

Dal canto suo Mughini, tornando sul momento caldo precisa che “non c’è nulla di più lontano dal mio gusto delle risse televisive (fonte www.liberoquotidiano.it)”.

(Foto: www.tv.fanpage.it)