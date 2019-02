Claudia Gerini diventa conduttrice: le novità

Esperienza tv tutta da scoprire per Claudia Gerini. L’attrice romana, infatti, il prossimo 11 marzo esordirà in un ruolo per lei completamente nuovo. Quello di conduttrice del programma “01 su Fox Life (canale 114 di Sky).

Programma nuovo di zecca per Claudia Gerini

Claudia Gerini lo ha annunciato ufficialmente su “Tv Sorrisi e Canzoni” e nella trasmissione in cui sarà protagonista cercherà di risolvere le crisi di coppia.

In questo obiettivo sarà affiancata e supportata da Gianluca Franciosi e Laura Duranti, due psicoterapeuti che, assieme a lei, seguiranno la storia che ha portato le coppie alla fase di difficoltà per risolvere la crisi.

Dovranno sviscerare tutti gli aspetti più critici del loro rapporto, anche quelli nascosti. Al termine di questo passaggio l’uomo e la donna sceglieranno se proseguire o lasciarsi in modo definitivo.

Un ruolo inedito per l’attrice

L’attrice, quindi, si lancia in questa nuova avventura affrontando un impegno che la vedrà indossare una veste sconosciuta al grande pubblico.

Non più i panni dell’interprete in cinema e fiction ma quelli della conduttrice televisiva per una Claudia Gerini single e serena dopo la fine della relazione con Andrea Preti “È un piacere lavorare di nuovo con Claudia Gerini.

Ci eravamo incrociati nella prima edizione di ‘Dance Dance Dance’ e lì avevamo potuto apprezzare la sua passione e il suo talento, uniti a una professionalità impeccabile (fonte www.gossip.it)”, ha spiegato Alessandro Saba, Vicepresidente Responsabile dei Canali Entertainment, dell’area Research e delle Produzioni di Fox Networks Group Italy.

(Foto: https://d.repubblica.it)