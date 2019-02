Conduttori Sanremo, chi ha presentato di più?

Nonostante sia sempre criticato da molti, Sanremo rimane uno dei palchi più importanti della televisione. Ecco chi lo ha presentato più volte.

Sanremo: chi lo ha presentato più volte?

Il Festival di Sanremo è uno di quegli avvenimenti che divide: c’è chi lo guarda e lo apprezza e c’è, invece, chi proprio non lo ama. Eppure la kermesse musicale è un vero e proprio evento seguito in tutta la Europa. Il Festival è anche un’importantissima vetrina per i presentatori: essere al suo timone è da sempre considerato un onore. Alcuni conduttori possono vantarsi di aver calcato quel palco ben più di una volta. Su tutti svetta Pippo Baudo, con addirittura 13 presenze; lo segue a brevissima distanza il compianto Mike Bongiorno, con la bellezza di 11 conduzioni. Chiude il podio il primo, storico, presentatore di Sanremo, ossia Nunzio Filogamo, che lo ha condotto 5 volte. Fabio Fazio ha invece portato a casa 4 edizioni del Festival.

Baglioni al suo secondo Festival

Come si posiziona in classifica l’attuale presentatore, Claudio Baglioni? Il cantautore/musicista romano per ora è fermo a due presenze totali, ma chissà che non riesca a raggiungere Claudio Cecchetto che, invece, di edizioni ne ha condotte tre. D’altra parte Baglioni è uno dei volti più noti e amati della musica popolare italiana. La sua presenza, sebbene sia stata criticata da alcuni esponenti politici, sembra ben voluta dal pubblico e dalla critica televisiva. Tre anche le conduzioni per Carlo Conti.

Ruta unica donna con più di una conduzione

Maria Teresa Ruta, zia dell’omonima conduttrice, è l’unica ad aver presentato più di un’edizione del Festival. Tra le altre donne ad aver diretto il timone di Sanremo figurano nomi importanti come quelli di Raffaella Carrà, Simona Ventura, Antonella Clerici, Maria Giovanna Elmi e Loretta Goggi.

Il paragone con i loro colleghi maschi, numericamente, è però davvero impietoso: che la RAI possa scegliere nuovamente, quanto prima, una donna alla presentazione del Festival? Chissà, non ci rimane che attendere di vedere quel che accadrà il prossimo anno.

Classifica Conduttori Sanremo

Ecco la classifica nello specifico solo per citare i più famosi e senza considerare molte co-conduzioni

Pippo Baudo, 13 Mike Buongiorno, 11 Nunzio Filogamo, 5 Fabio Fazio, 4 Claudio Cecchetto, 3 Carlo Conti, 3 Claudio Baglioni, 2 Maria Teresa Ruta, 2 Raffaella Carrà, 1 Simona Ventura, 1 Antonella Clerici, 1 Maria Giovanna Elmi, 1 Loretta Goggi, 1 Giorgio Panariello, Roberto Benigni, 1 Renato Dulbecco, 1 Luciano Pavarotti, 1

[foto: leggo.it]