Cristiano Malgioglio balla in pareo e tacchi a spillo. Il video

Il video di Cristiano Malgioglio diventa virale e attira l’attenzione di Paris Hilton. Ancora una volta il buon Cristiano fa parlare di se.

Cristiano Malgioglio balla in pareo e tacchi a spillo

E’ difficile capire quanto Cristiano Malgioglio giochi o faccia sul serio. Ormai gli italiani hanno imparato ad amare questo suo personaggio. Infatti, negli ultimi anni, ha dimostrato di possedere una forte personalità e una certa ironia che al pubblico piace. Basta vedere il successo che ha avuto il suo ultimo video. A tal punto che Paris Hilton l’ha citato addirittura nelle sue Stories di Instagram.

Nel video incriminato possiamo vedere Malgioglio che, con il suo consueto stile disincantato, balla sulle note di una vecchia canzone anni Settanta. A entusiasmare i fan è anche il suo look: pareo colorato e un paio di tacchi a spillo. E’ l’ennesima conferma di un uomo che ama divertirsi e provocare.

L’attenzione di Paris Hilton

Ma la curiosità in merito al suo video è che, tra le tantissime condivisioni che esso ha avuto, c’è stata anche quella, illustre e inaspettata, di Paris Hilton. La bella e discussa ereditiera ormai ha cambiato “registro”: da qualche anno a questa parte, ha deciso finalmente di mettere la testa a posto.

La bella Paris non solo ha guardato il video di Malgioglio, ma l’ha perfino condiviso nelle sue Stories su Instagram, diffondendolo in pratica in tutto il mondo. Il cantante si è dichiarato soddisfatto dell’attenzione che ha riserbato nei suoi confronti la Hilton, e l’ha dichiarato sui suoi social network.

L’autore di tantissime canzoni di successo ha, tra le altre cose, definito la sua idea di felicità. “L’allegria è essere diversi da tutti… ti porta ovunque”. Con queste parole che ha diffuso il suo video, dando dimostrazione di essere attento alle dinamiche social. Già, perché alla notorietà Malgioglio ci tiene di sicuro, e, infatti, la sua pagina pubblica su Instagram ha superato da poco i cinquecentomila follower.

Danzando Danzando Cristiano Malgioglio

Il successo di Cristiano Malgioglio

Con venticinque album all’attivo, numerose canzoni scritte per artiste del calibro di Mina, Iva Zanicchi e Ornella Vanoni, Malgioglio negli ultimi tempi si è ritagliato uno spazio sempre più importante in televisione. Ed è qui che si è avverata la sua trasformazione più geniale e riuscita, con quel suo modo di parlare sempre ironico e surreale, quasi come se fosse una diva del cinema degli anni Quaranta.

Dopo il successo ricevuto nella prima edizione del Grande Fratello Vip, il buon Malgioglio si sta allargando anche sui social, divenendo un fenomeno mediatico. Ospite come opinionista nei programmi Mediaset, mattatore in quelli di Chiambretti, si è dimostrato acuto e intelligente nel criticare la società odierna come hanno fatto pochi altri.

Cristiano Malgioglio è un artista sensibile, capace di sfruttare il personaggio che ha saputo cucirsi addosso. E il suo balletto, che tanto è piaciuto a Paris Hilton, diventa un inno alla gioia, ma anche al saper prendere la vita come un gioco. A differenza di Gianluca Vacchi che ha ballato la Kiki Challenge sui tacchi a spillo.

