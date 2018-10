David Scarantino. Chi è il nuovo cavaliere di Uomini e donne?

Sul trono over di Uomini e donne è arrivato un nuovo cavaliere. Si tratta del 41enne genovese David Scarantino. Ecco chi è.

Uomini e donne: ecco chi è il cavaliere David Scarantino

Il dating show più famoso della televisione, Uomini e donne, ha un nuovo cavaliere tra le sue fila. Di chi si tratta? Di David Scarantino, un 41enne genovese che, statene sicuri, farà parlare molto di sé. Sì, perché nonostante sia approdato al programma da poco, pare sia già molto amato. Almeno questo è quello che si intuisce dai comportamenti delle dame: pare infatti che già 5 corteggiatrici gli abbiano dato il loro numero. Solamente due fortunate, però, sono riuscite a ottenere un vero e proprio appuntamento: Valentina e Pamela.

Il suo passato e il suo presente

Non sappiamo ancora molto di David, quel che è certo è che, in passato, è già stato sposato. Purtroppo o per fortuna -questo dipende dai punti di vista- la relazione con l’ex moglie è durata davvero poco: i due, infatti, si sono lasciati dopo appena un anno di matrimonio.

Oltre a Uomini e donne, il cavaliere si concentra sulle sue tante passioni. Su tutte spicca la palestra: David ama molto lo sport e ama mostrarcelo, attraverso i tanti scatti del suo fisico postati sui social network. Oltre al bodybuilding, ama stare all’aria aperta ed è un grande appassionato di mare. E per quanto riguarda il lavoro? Stando alle sue dichiarazioni, sarebbe il titolare di una società di compravendita di attività commerciali. Non stupisce, dunque, che in molte stiano cercando di conquistare il suo cuore.

C’è già una preferita tra le dame?

E’ presto per poter dire se qualcuna delle dame abbia già fatto breccia nel cuore di Scarantino. Certo è che sembra proprio che con Valentina Autiero ci sia una certa attrazione. Sì, ok, David ha detto che non vuole più frequentarla a causa del suo comportamento estremamente diretto e schietto, ma potrebbero esserci, in futuro, nuovi risvolti. Se non dovesse nascere nulla tra i due, chi potrebbe conquistarlo? Solo il tempo potrà dircelo.

Insomma, imprenditore, amante della palestra, uomo affascinante: sembra proprio che David Scarantino abbia tutte le carte in regola per poter diventare uno dei grandi protagonisti di questa stagione di Uomini e donne.

[foto: sorrisi.com]