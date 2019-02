Delia Duran, chi è il marito?

Delia Duran, attrice di origini venezuelane e attuale compagna di Alex Belli, accusa il marito di violenza. La ragazza è stata ospite la settimana scorsa a Domenica Live nel salotto di Barbara D’Urso, dove ha lanciato accuse molto pesanti nei confronti dell’attuale marito, con il quale è in via di separazione. Delia Duran, che attualmente è impegnata con Alex Belli, racconta di essere stata picchiata più volte dal marito, e porta anche dei video come testimonianza delle violenze. Il marito di Delia Duran nega tutto, affermando che il video sia stato una montatura realizzata da Alex Belli.

Delia Duran a Domenica Live: “Mio marito mi picchiava”

Delia Duran, fidanzata di Alex Belli, accusa il marito di violenza domestica durante l’ultima puntata di Domenica Live. L’attrice si sfoga con Barbara D’Urso e racconta di aver lasciato il marito quattro mesi fa, dopo 8 anni di violenze perché non riusciva più a sopportare questa situazione. “L’ho lasciato perché non mi sentivo bene, mi sentivo in una gabbia, non potevo fare tutto quello che io volevo. Lui non voleva che io andassi avanti con la mia carriera, la mia vita, sempre mi sottometteva a fare diverse cose e io ho deciso di andarmene per questo motivo qua”, queste le parole di Delia Duran.

Durante l’intervista la modella e attrice venezuelana lancia pesanti accuse verso il marito. Secondo la sua versione dei fatti, quattro mesi fa la donna si sarebbe recata a casa dal marito per prendere i suoi effetti personali, ma l’uomo gli avrebbe impedito di prendere le sue cose. Delia Duran porta anche un video di quel preciso momento, in cui lei e il marito litigano furiosamente. Quel giorno in studio era presente anche l’attuale compagno Alex Belli, che ha preso le sue difese.

La replica del marito alle accuse di Delia Duran

Il marito di Delia Duran ha scritto alla redazione di Domenica Live, sapendo che la moglie sarebbe stata ospite del programma. L’uomo cerca di difendersi dalle accuse della moglie affermando che sia il video delle violenze che i lividi mostrati dalla sua ex Delia Duran siano tutta una finzione. Secondo l’uomo sarebbe stato proprio Alex Belli, attuale compagno di Delia, a preparare tutto: “I fatti violenti raccontati da mia moglie non sono mai successi, quei video sono stati artefatti dal Signor Belli e di questo fatto ho le prove”.

L’attrice venezuelana dichiara di aver denunciato il marito un mese fa. Al termine dell’intervista, Barbara D’Urso ha invitato il marito di Delia Duran a raccontare la sua versione dei fatti a Domenica Live, semmai volesse farlo.

[Foto: www.style24.it]