Domenica In: molte sorprese in diretta

Tante le sorprese e le emozioni ieri alla Domenica In di Mara Venier. Chi ha seguito la popolarissima trasmissione televisiva domenicale della Rai non si è certo annoiato.

A partire dal ricordo del compianto Little Tony da parte della figlia Cristiana Ciacci, che ha confessato come suo padre abbia nascosto la malattia ai fans e agli amici più cari fino alla fine per non dar loro un forte dispiacere.

Emozioni forti a Domenica In

Un altro momento di grande attrattiva generale è stato l’ingresso negli studi di Domenica In della sempre bellissima attrice e cantante Gloria Guida, moglie di Johnny Dorelli. Ha parlato ad ampio raggio del suo ritorno in tv con “Le ragazze” su Rai Tre e del rapporto con il marito.

“Sono stata io a baciarlo per primo. Eravamo in scena sul set di un film e il bacio doveva essere a stampo e l’ho baciato. Lui mi ha ribaciata. Da li è nata la nostra storia e quest’anno sono quarant’anni. Dal 1979 al 2019 (fonte www.ilmessaggero.it)”.

Molto interessante anche l’intervista con un’istituzione del cinema italiano: Gina Lollobrigida, che ha ricordato il suo rapporto con grandi attori come Sean Connery, Yul Brynner e Vittorio De Sica. Non ha mancato anche di ricordare l’incontro con Fidel Castro.

Da un’arte all’altra con l’intervista allo stilista Roberto Capucci, che ha deliziato la platea televisiva raccontando aneddoti e diversi episodi della sua lunga carriera professionale vestendo contesse, principesse, regine e tante celebrità del mondo dello spettacolo.

Claudia Gerini e il rapporto con Carlo Verdone

Tornando alla recitazione e al cinema ecco, poi, un altro ingresso molto gradito a Domenica In. Quello dell’attrice Claudia Gerini, che tra le altre cose ha anche parlato del suo rapporto speciale con Carlo Verdone, con il quale è iniziata la sua parabola ascendente nella celebre pellicola “Viaggi di nozze”.

Inoltre ha aggiunto: “Tra lui e me c’è sempre stato un legame molto intimo. Poteva nascere una storia d’amore, non è successo ma ci vogliamo un gran bene. Siamo entrambi molto complicati (fonte www.today.it)”. La Gerini ha poi fatto anche un bell’omaggio a Franco Califano.

(Foto: www.tpi.it)