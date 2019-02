Elena D’Amario: altezza e peso

Elena D’Amario è una ballerina di fama internazionale che ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi nel 2015. Un fisico scultoreo definito da anni e anni di allenamento, 1.75 di altezza per 52 chili di peso. Nata nel 1990 a Pescara, Elena oggi si è trasferita a New York ed è prima ballerina della prestigiosa scuola di danza David Parsons Company di New York. Ecco chi è e come si è fatta conoscere la ballerina Elena D’Amario.

Elena D’Amario, debutto in televisione e carriera

Elena D’Amario fa il suo esordio in televisione nel 2008, quando partecipa al programma Il ballo delle debuttanti, condotto da Rita Dalla Chiesa e lo vince. La passione per la danza in realtà si fa sentire molto presto, quando Elena ha solamente sei anni. A 10 anni inizia a studiare danza in una scuola della sua città. Nel 2009 poi avviene la vera svolta e la ballerina viene ammessa alla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Durante il serale vince anche una borsa di studio presso la compagnia di danza americana Parsons Dance. Qui riesce ad ottenere un contratto presso la scuola ed Elena decide così di trasferirsi definitivamente in America dove diventa prima ballerina della David Parsons. Ogni tanto Elena torna in Italia per far visita alla sua famiglia e per partecipare ad Amici come ballerina professionista.

Elena D’Amario: amori e vita privata

Elena D’Amario ha avuto una storia d’amore molto importante nella sua vita, si tratta del cantautore Enrico Nigiotti. I due si sono conosciuti proprio nella scuola di Amici di Maria De Filippi e all’inizio hanno deciso di non rivelare a nessuno la loro relazione. Poco prima che iniziasse la fase serale di Amici la loro storia d’amore esce allo scoperto, e il pubblico sembra approvare.

Elena D’Amario ed Enrico si ritrovano anche sfidanti al serale, ma Enrico decide di eliminarsi per dare a Elena l’opportunità di seguire la sua avventura nella scuola. Dopo pochi mesi però la loro storia naufraga a causa della lontananza. Alcune voci parlano di un possibile flirt con il collega ballerino Stefano De Martino, anche se i due non hanno mai confermato le indiscrezioni.

[Foto: www.vastoweb.com]