Elia Fongaro fuori dal Grande Fratello Vip

Il modello di Arzignano, Elia Fongaro, è stato eliminato durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Causa del suo allontanamento delle frasi di dubbio gusto

Elia Fongaro eliminato dal GF Vip

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip c’è stata l’ennesima eliminazione. Ad essere allontanato dalla casa più spiata e famosa d’Italia è stato il modello di Arzignano Elia Fongaro. Il giovane era in nomination con il presentatore e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, e la conduttrice Maria Monsè. Tra gli altri nominati figuravano anche Francesco Monte e l’ex valletta e presentatrice tedesca Ela Weber.

Ecco perché Elia è stato eliminato

Ma perché Elia, che fin’ora aveva fatto bene, è stato eliminato? La ragione è da ricercare in alcune frasi dette dallo stesso al’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte. Durante una discussione, Fongaro avrebbe detto “Sta uscendo il tarantino che è in te“. Le sue parole non sono di certo passate inosservate e Monte ha controbattuto dicendo “Sta etichettando un popolo quando invece questo modo di essere appartiene a me”. Le accuse di “razzismo” sono anche arrivate da parte di Alessandro Cecchi Paone, che ha commentato “Lui è un razzista. E se non è un razzista è un cretino. Un italiano non si può permettere di parlare male di un altro italiano”.

Le scuse di Elia Fongaro

Dal canto suo Elia Fongaro ha tenuto a sottolineare che le parole dette a Francesco Monte, per quanto fuori luogo, non sono figlie di un sentimento razzista. Il modello ha infatti dichiarato “Se fosse stato di Aosta avrei detto aostano. Chiedo scusa, non volevo offendere nessuna popolazione”. Nonostante ciò, l’ex tronista ha deciso di rimanere fermo sulla sua posizione, rincarando addirittura la dose. A seguito delle scuse, infatti, Monte ha detto “Per me è un manipolatore ed è subdolo da quando ha cercato di mischiare le carte in tavola alla fine dell’ultima puntata”.

Insomma, un vero e proprio putiferio ha travolto Elia Fongaro, eliminato dal Grande Fratello Vip, forse anche sull’onda dell’emozione del momento. Voi credete che le frasi dette siano state davvero guidate dal razzismo o no?

[foto: ultimenotizieflash.com]