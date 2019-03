Fabrizio Corona chiede scusa a Riccardo Fogli

Dopo la tempesta, l’ennesima quando si parla di lui, è arrivata l’inaspettata schiarita. Fabrizio Corona ha chiesto scusa a Riccardo Fogli per quanto affermato in un video andato in onda nel corso di una puntata de “L’Isola dei Famosi”.

L’ex re dei paparazzi si scusa umanamente

In esso lo stesso ex re dei paparazzi Fabrizio Corona aveva reso noto il presunto tradimento nei confronti del cantante da parte di sua moglie, Karin Trentini. Un’affermazione pesantissima che ha gettato in lacrime l’ex membro dei Pooh generando un caos mediatico sul reality show.

Corona ha convocato i giornalisti nel suo studio di Milano e si è scusato pubblicamente con Fogli: “Sono stato cattivo, ho ferito una persona impotente e dal punto di vista umano, non lavorativo, chiedo scusa a Riccardo Fogli (fonte www.repubblica.it)”.

Fabrizio Corona difende il suo lavoro

“Il pianto di Fogli – ha poi aggiunto Fabrizio Corona – è stato quello di una persona ferita, di una persona impotente, che non poteva fare la figura del duro. Ho provato a immedesimarmi in lui e mi sono rivisto in galera. Qui viene la parte umana. Non ho dormito tre giorni. Ho ferito una persona che non meritava di essere ferita, non bisogna fare del male alle persone impotenti. Questo è stato il punto più basso della mia carriera (fonte www.liberoquotidiano.it)”.

Nel contempo, tuttavia, Fabrizio Corona difende il suo comportamento sul piano lavorativo: “Il mio giornale dà notizie ed è giusto che le dia.Cosa c’è di male a dare una notizia? In quel momento era giusto fare quel video messaggio, perché ho risposto a un’accusa, era giusto lo facessi”.

(Foto: www.deejay.it)