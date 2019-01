Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, si è sottoposto lo scorso 9 gennaio ad un intervento al cervello per rimuovere un tumore. Ecco com’è andata l’operazione e il comunicato della famiglia.

Francesco Chiofalo: operazione andata bene

L’ex concorrente di Temptation Island si è sottoposto lo scorso 9 gennaio ad un delicato intervento per rimuover un tumore al cervello. L’operazione si è svolta presso il San Camillo di Roma. Secondo le ultime notizie diramate dall’ufficio stampa dell’ospedale l’intervento è andato bene. Il personal trainer, soprannominato dai fan ‘Lenticchio’, ha ripreso conoscenza e condiviso sui social una foto che lo ritrae nel suo letto d’ospedale con il pollice verso l’alto: “Ce l’ho fatta. Sto bene”, ha scritto Chiofalo a corredo dell’immagine.

Il messaggio della famiglia prima dell’intervento

La famiglia di Francesco Chiofalo ha avvertito i suoi fan tramite Instagram poco prima che il giovane entrasse in sala operatoria: “Francesco è entrato alle 9 in sala operatoria per l’asportazione chirurgica del tumore al cervello. L’operazione è molto lunga. Appena saremo a conoscenza dell’esito ve lo comunicheremo al più presto tramite igstories su questo profilo. Grazie per l’affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia”.

L’asportazione del tumore benigno è andata bene e nella serata del 9 gennaio l’ospedale romano ha diramato un messaggio riportato da Fanpage: “è stata effettuata la rimozione del tumore benigno direttamente dal responsabile del reparto di neurochirurgia. Il giovane è stato trasportato nel reparto di terapia intensiva post-operatoria come da prassi, e dopo un giorno dall’intervento sarà sciolta la prognosi”.

(Foto: BitchyF)