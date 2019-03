Germano Bellavia: Altezza, Peso e Carriera

Attore e pasticcere di successo. Questo il doppio volto di Germano Bellavia, volto noto della soap “Un posto al sole”, dove interpreta ininterrottamente dalla prima puntata il personaggio del vigile urbano Guido Del Blue.

Germano Bellavia, attore-pasticcere

Ma nella vita di Germano Bellavia, come accennato, non c’è solo spazio per la recitazione visto che porta avanti con successo la tradizione di una famiglia pasticcera insieme al fratello Lucio e alla sorella Ursula. Nato a Napoli il 14 luglio 1970, Bellavia è alto 1,90 centimetri per circa 95 chili di peso.

Ha occhi e capelli castani. Fin da giovanissimo ha manifestato interesse per lo spettacolo e il teatro facendo il suo esordio nel cinema nel film “Scugnizzi” di Nanni Loy, a cui seguirà nel 1993 la partecipazione a “Pacco, doppio pacco e contropaccotto”.

Protagonista di “Un posto al sole”

Successivamente Germano Bellavia entra a far parte del cast del film-commedia “Isotta” diretta da Maurizio Fiume fino al momento centrale della sua carriera: “Un posto al sole”.

La soap, girata interamente a Napoli, debutta nel piccolo schermo nel 1996 e lui è presente fin dall’inizio. Un’occasione particolaremente ghiotta per Bellavia che può dare sfogo alla sua passione per la recitazione nella propria città avendo così la possibilità di curare anche la tradizione di famiglia.

E proprio nel campo della pasticceria si è specializzato nella realizzazione di torte e dolce tipici napoletani.

(Foto: www.tvblog.it)