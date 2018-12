Il Grande Fratello Vip è terminato con la finale andata in onda ieri sera su Canale 5. A trionfare nel reality è stato Walter Nudo mentre lo chef Andrea Mainardi è arrivato secondo. Silvia Provvedi, Francesco Monte e Stefano Sala sono stati eliminati dal gioco.

GF Vip Finale: il vincitore è Walter Nudo

Walter Nudo, l’attore di origini canadesi, ha vinto ieri sera la terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Nudo si è imposto ancora una volta all’interno di un reality, dopo aver già vinto ben quindici anni fa l’Isola dei famosi.

L’attore e lo chef Andrea Mainardi hanno spento le luci della casa più spiata d’Italia per recarsi in studio. Ad aspettarli c’erano la Blasi e Signorini: quest’ultimo, prima della proclamazione del vincitore, ha mandato in onda il The Best di Ilary Blasi. Un filmato divertente in cui sono state racchiuse tutte le gaffe e le parrucche indossate dalla conduttrice. A consegnare la fatidica busta è stato un drone.

Walter Nudo vincitore, Mainardi secondo: la percentuale

Ilary Blasi ha dichiarato vincitore Walter Nudo con il 56 per cento dei voti. L’attore è diventato così il primo vip a conquistare il primo posto due volte in un reality, dopo aver trionfato anche all’Isola dei famosi quindici anni fa. Una vittoria, la sua, ampiamente annunciata dai pronostici e dalle scommesse che si sono rincorse in queste ultime settimane.

Francesco Monte è stato il primo ad essere eliminato ieri sera mentre al quarto posto si è piazzato il modello Stefano Sala. Il terzo posto è andato a Silvia Provvedi, l’altra metà del duo le Donatella rimasta in gara. Lo chef Mainardi si è dovuto accontentare del secondo posto al Grande Fratello Vip.

(Foto: Isa e Chia)