Gilberto e Loretta a Masterchef 8. È nato l’amore?

Masterchef potrebbe essere testimone di un amore. Quello che potenzialmente scatterà (o magari è già in atto) tra i protagonisti del cooking show di Sky Gilberto Neirotti e Loretta Rizzotti. Sono in molti, infatti, ad aver notato gli sguardi teneri tra i due, che a livello anagrafico hanno 28 anni di differenza.

Ecco Gilberto Neirotti

Ma chi sono davvero Gilberto e Loretta, i personaggi-chiave di questo amore? Gilberto Neirotti, 23 primavere, partecipando a Masterchef sta coltivando la sua grande passione, la cucina, tanto da sospendere gli studi di giurisprudenza. Tra i suoi piatti preferiti da cucinare spiccano gli spaghetti con scampi, calamaretti e cozze ma si dedica tantissimo ai manicaretti a base di carne. Per lui è anche molto importante come presentare i piatti, aspetto che lo contraddistingue. Un giorno sogna di aprire un ristorante con la madre continuando la tradizione di famiglia partita con l’agriturismo gestito dagli zii.

Chi è Loretta Rizzotti, possibile partner di Gilberto

Architetto di 51 anni, invece, Loretta Rizzotti è una grande appassionata sia della sua professione che dei fornelli, a cui grazie a Masterchef sta iniziando a dedicare maggior tempo durante la sua giornata. In lei potrebbe essersi accesa la scintilla dell’amore per Gilberto Neirotti. Il suo obiettivo non è quello di diventare uno chef di professione perchè ha già il suo lavoro ma vorrebbe bilanciare entrambe le passioni per sentirsi pienamente realizzata.

(Foto: www.lettera43.it)