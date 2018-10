Giorgia ad Amici? Maria De Filippi la chiama

Maria De Filippi vorrebbe Giorgia in qualità di giudice al serale di Amici. Ecco i motivi che finora hanno spinto l’artista a dire di no alla De Filippi.

Maria De Filippi chiama Giorgia per il serale di Amici

Ultimamente Giorgia è stata ospite del programma radiofonico ‘Io le donne non le capisco’, di Radio Radio. Nel corso dell’intervista è intervenuta telefonicamente Maria De Filippi che ha chiesto nuovamente alla cantante di partecipare come giudice al serale di Amici.

È diverso tempo che la conduttrice Mediaset corteggia Giorgia per portarla al suo talent: “Io le chiedo ogni anno di fare il giudice”, ha affermato la De Filippi. Per poi spronarla e invitarla nuovamente: “Vieni a fare il giudice!”, ha detto parlando direttamente a Giorgia.

Ecco perché Giorgia ha detto no

La cantante ha spiegato il motivo per il quale non può prendere parte al serale: “Non mi sento pronta emotivamente, non ho l’emotività. Se mi vorrai adesso che sto invecchiando, magari mi strutturo un po”. E ha aggiunto: “Ho visto come tornava Emanuel (il compagno di Giorgia che nella scuola ha insegnato danza agli allievi, ndr), aveva una carica incredibile, era entusiasta” .

Maria tornerà alla carica

La conduttrice, rivolgendosi a Giorgia, le ha spiegato cosa pensa del suo rifiuto a partecipare al talent: “sono convinta che quando dici di non essere preparata emotivamente è perché pensi che dire di no a qualcuno sia destabilizzante. Ma ti posso garantire che i ragazzi che vengono ad Amici non sono gente che vuole stare davanti alla telecamera. Non è che se tu gli dici no gli distruggi la vita”, ha risposto la De Filippi. Giorgia non va per ora ad Amici ma una cosa è certa: Maria De Filippi continuerà a chiederglielo finché non accetterà.

