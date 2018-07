Giorgio Mastrota, la sua nuova vita

Giorgio Mastrota può definirsi uno dei re delle televendite e dopo vent’anni di questa attività ha deciso di dedicarsi ad una nuova vita professionale con la serie televisiva Romolo + Giuly.

La nuova vita di Giorgio Mastrota

Il noto presentatore ha raccontato all’Ansa della sua partecipazione alla serie televisiva Romolo + Giuly: “Avevo raggiunto la pace dei sensi televisiva, questo progetto è una cosa bella e inaspettata. Mi sono divertito nel farlo, e colleghi come Fortunato Cerlino mi hanno molto aiutato. Certo, è buffo trovarmi lontano da materassi o pentole”, ha detto Mastrota.

Giorgio Mastrota lascia le televendite?

La serie televisiva Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana sarà trasmessa su Fox a partire dal 17 settembre 2018 in prima serata. Prodotta da Wildside con Zerosix Productions, la serie ha per protagonisti Beatrice Arnera, che interpreta Giuly Copulati della famiglia di palazzinari di Roma Nord, e Alessandro D’Ambrosi, che veste i panni di Romolo Montacchi, appartenente ad una famiglia di Roma sud dedita alla gestione degli affari legati ai rifiuti.

Giorgio Mastrota interpreta se stesso in versione massone, con l’obiettivo di far diventare Roma un lunapark. Il presentatore ha detto di aver potuto “usare una vena brillante e comica” nella serie tv e chissà se la sua nuova vita professionale non lo porti a lasciare la lunga carriera nelle televendite.

(Foto: DiLei)