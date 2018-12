Gli occhi più belli della Tv: di chi sono?

Paola Ferrari è il personaggio con gli occhi più belli della tv. 758 gli uomini che hanno preso parte ad un sondaggio web. Un altro riconoscimento, quindi, per la storica giornalista e conduttrice di Magazine Champions League.

Occhi più belli della tv: quali sono?

La presentatrice di storici programmi sportivi come 90° Minuto e La Domenica Sportiva è stata eletta come donna con gli occhi più belli della tv. 17% delle preferenze sono state date a lei. Ad un solo punto percentuale troviamo Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5 su Canale 5. Ilary Blasi, invece, con il 14%, si attesta sul gradino più basso del podio per Ilary Blasi.

Seguono al quarto posto Michelle Hunziker e Miriam Leone (10,5%) al quinto posto. Sesta posizione per Eleonora Daniele (9%) e settima Silvia Toffanin (7%). Negli ultimi tre posti della Top 10 troviamo Caterina Balivo (5%), Alessandra Viero (3,5%) e Ilaria D’Amico (2%).

Le preferenze

La maggioranza dei votanti in merito agli occhi più belli della tv ha indicato di preferire uno “sguardo sorridente” (28%). Lo “sguardo da cerbiatto” si guadagna la seconda posizione grazie al 25% delle risposte mentre lo “sguardo languido” (20%) ha ottenuto il terzo posto. Quarto posto per lo “sguardo penetrante” con il 15% dei voti. Quinto e ultimo posto per lo “sguardo rassicurante” (12%).

La stragrande maggioranza degli intervistati (44%) ha affermato di preferire gli occhi scuri abbinati a ciglia marcate e capigliatura bruna o castana. 28% dei voti per gli occhi dalle tonalità azzurre e verdi chiare. 14% delle preferenze, infine, per gli “occhi meticci”. Si tratta degli occhi “nati” dagli incroci tra popolazioni occidentali, asiatiche e sudamericane. 10% per gli “occhi a mandorla” e 4%, per gli occhi estremamente chiari.