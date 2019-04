Gomorra 4: La Mano tagliata

Chi ha mandato la mano tagliata al nuovo socio in affari di Genny Savastano durante la prima puntata di Gomorra 4, come segnale di avvertimento?

La mano tagliata di Gomorra 4

È stato lo stesso Genny che ha voluto inviare un chiaro ed inequivocabile messaggio al socio-imprenditore nel momento in cui quest’ultimo ha cercato di precederlo nella gestione della vendita dei terreni utili per la costruzione dell’aeroporto. Strumento del suo agire è stata questa volta una mano tagliata.

Non ha perso tempo in Gomorra 4 Gennaro Savastano, detto Genny, ad esprimere la propria durezza. Dopo le anticipazioni sulla nuova serie tv, la figura-chiave di Gomorra ispirata al romanzo di Roberto Saviano si era adoperata in prima persona per trattare la pace con le cosche avversarie.

E inoltre aveva più volte manifestato l’intenzione di effettuare investimenti puliti, dando così un taglio netto con il passato. Ma ha dovuto usare fin da subito le maniere forti e la mano tagliata rappresenta un monito verso chiunque cerchi di fargli le scarpe.

Di chi è la mano tagliata di Gomorra 4?

Ma di chi è questa mano che appare in Gomorra 4? Appartiene alla persona inviata dal socio di Genny per malmenare il proprietario dei terreni necessari alla creazione dell’aeroporto.

Infatti, rivedendo quella scena, viene inquadrato diverse volte il tatuaggio presente sulla mano del pestato. Lo stesso che viene successivamente immortalato sulla mano tagliata consegnata all’imprenditore nel pacco.

Gomorra 4 segna l’esordio alla regia della serie tv di Marco D’Amore, il noto attore che in passato ha impersonificato Ciro Di Marzio. Personaggi protagonisti sono Genny Savastano, Patrizia, Enzo, Valerio e Azzurra.

(Foto: www.newsstandhub.com)