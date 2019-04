Gomorra 4 replica episodio 1 e 2: dove rivedere la puntata

Come annunciato nei mesi scorsi e per la gioia dei tantissimi spettatori, lo scorso 29 marzo è approdata in tv l’attesissima serie numero 4 di Gomorra con i primi due episodi.

Su Sky Go la replica di Gomorra 4

Dopo le ricche anticipazioni, quindi, l’apprezzata serie tv è tornata sui teleschermi ma non tutti avranno avuto la possibilità di seguirla. Per questa ragione, al fine di consentire a tutti i supporters di Gomorra 4 di assistere agli episodi 1 e 2 della prima puntata andata in onda venerdì, Sky trasmetterà la replica in streaming oppure on demand senza alcuna limitazione di orario.

La pay-tv di Murdoch, infatti, caricherà tutte le puntate della nuova serie di Gomorra sul sito di Sky Go. In questo modo, tutti gli abbonati avranno la possibilità di rivedere sulla piattaforma web streaming della rete televisiva gli episodi trasmessi per la prima volta in esclusiva il 29 marzo. E, soprattutto, quando vorranno.

Gli episodi di Gomorra 4 anche su

Sky On Demand

Inoltre gli episodi 1 e 2 di Gomorra 4 saranno anche fruibili su Sky On Demand e su Now Tv, dove tra l’altro sono anche stati inseriti gli episodi delle stagioni precedenti.

Personaggi-chiave della quarta serie sono Genny Savastano, Patrizia, Enzo, Valerio e Azzurra. I cinque sono interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito, Cristiana Dell’Anna, Arturo Muselli, Loris De Luna e Ivana Lotito.

La trama di Gomorra 4 è la diretta conseguenza della morte di Ciro Di Marzio, che ha sconvolto gli equilibri tra le famiglie mafiose. L’attore che l’ha interpretato, Marco D’Amore, in questa serie è passato alla regia.

Foto: www.corrieredellosport.it)