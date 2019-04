Grande Fratello 2019: i concorrenti

Sta per iniziare il Grande Fratello 2019, ecco i concorrenti. Anche quest’anno il reality show più seguito d’Italia sarà condotto dalla regina della televisione, Barbara D’Urso. Le porte della casa più spiata d’Italia si apriranno lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Già stanno circolando le prime news sul Grande Fratello, Barbara D’Urso ha annunciato i nomi di alcuni concorrenti del reality. Sono tutti personaggi che hanno partecipato a Domenica Live, tra cui Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, Ivana Icardi sorella del bomber e Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli. Ecco i concorrenti del Grande Fratello 2019.

Grande Fratello 2019, Kikò Nalli tra i concorrenti

Chi saranno i nuovi concorrenti del GF 2019? La conduttrice del reality, Barbara D’Urso ha già fatto 4 nomi. I personaggi confermati per ora sono: Mila Suarez (ex corteggiatrice di Uomini e Donne), Ivana Icardi (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara) e Cristian Imparato (ex vincitore di Io Canto). Tra gli inquilini della casa c’è anche Kikò Nalli, ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. Alcune indiscrezioni parlano anche di Fabrizia De André (nipote del grande cantautore), ma sulla sua partecipazione al Grande Fratello 2019 per ora non ci sono conferme ufficiali.

Il GF inizierà lunedì 8 aprile, a una settimana esatta dalla fine dell’Isola dei Famosi 2019. Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi saranno invece gli opinionisti dello show, la conferma è arrivata durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, andata in onda mercoledì 27 marzo 2019. Il Grande Fratello Live si potrà seguire sui canali Mediaset come sempre, e nel pomeridiano che andrà in onda su Canale 5.

Grande Fratello 2019, prima puntata Lunedì 8 Aprile

È già iniziato il conto alla rovescia per il GF 2019. I nomi di alcuni concorrenti sono stati già svelati, chi saranno i vincitori del Grande Fratello? Gli appassionati del reality show potranno seguire live i video del Grande Fratello sui canali Mediaset, o seguire lo streaming sul sito ufficiale. I video Mediaset del Grande Fratello saranno mandati in onda con il daytime in determinate fasce orarie. Un altro possibile inquilino potrebbe essere Alberico Lemme, il celebre dottore famoso per le sue diete dimagranti ai VIP. Per ora non ci sono conferme, non ci resta dunque che attendere la prima puntata del GF.

