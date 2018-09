Grande Fratello Vip 2018, cosa è successo?

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di tutti i concorrenti e record di nomination. Lunedì 24 settembre è iniziata la terza edizione del Grande Fratello Vip. In questa prima puntata ci sono state alcune novità che riguardano i meccanismi di gioco e ben dieci nomination.

Grande Fratello Vip, prima serata ricca

Serata ricca di novità quella andata in onda al Grande Fratello Vip, che vede di nuovo alla conduzione l’affiatato duo formato da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

Ad aprire le danze e a entrare nella casa più spiata dagli italiani è la mitica Eleonora Giorgi, attrice che, negli anni Ottanta, ha realizzato alcuni indimenticabili film. Spronata dalle domande in studio, la Giorgi ha rivelato che, il motivo della sua scelta di partecipare a un reality show, è stato di tipo generazionale. “Quando mi ricapita di convivere sotto lo stesso tetto con ventenni e trentenni?”: queste le simpatiche parole di Eleonora.

Ma il più atteso, e sotto certi aspetti anche il più discusso concorrente del reality, è senza dubbio Francesco Monte. L’ex Tronista di Uomini e Donne cerca il riscatto in questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo lo scandalo del “canna-gate” all’Isola dei Famosi e la sua tormentata storia d’amore con Cecilia Rodriguez. Incalzato dalle domande di Ilary, e da un filmato in cui ha rivisto la sua ex, il giovane pugliese ha voluto ribadire di essere un uomo nuovo rispetto al periodo della sua storia con la Rodriguez.

Gli altri concorrenti “attesi”

Il terzo vip a entrare nella Casa è Giulia Salemi. Pure a lei viene mostrato un video di molti anni fa quando, ancora giovanissima, mostrava la sua bellezza sul red carpet del Festival di Venezia.

La vera star della serata, però, è Ivan Cattaneo, cantante simbolo della generazione anni Ottanta. Pungente e provocatorio, si è sin da subito messo in mostra garantendo a Ilary e agli autori di “non essere volgare e di non dire parolacce”.

Grande attesa anche per le gemelle Provvedi, note come Le Donatella. Per quanto riguarda la dolce Silvia, era inevitabile un riferimento di Signorini alla sua passata love story con Fabrizio Corona. Anzi, pungolata sulle recenti dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi, che avrebbe detto in un’intervista di non averla mai amata, lei ha risposto con un lapidario: “di un uomo piccolo così non parlo più”, suscitando gli applausi dei presenti in studio.

Le novità

Una delle novità di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è che i sedici concorrenti si sono divisi in due squadre, blu e rossa. Una scelta sul modello già inaugurato in un altro programma di successo come Amici. Ed ecco anche gli altri partecipanti: Maurizio Battista, Walter Nudo, Jane Alexander, Francesco Monte e tutti gli altri protagonisti si sono distinti in varie prove, tra cui le temutissime domande di gossip, un’altra novità di quest’anno.

Inoltre, a sostituire il vecchio “tugurio” c’è la Caverna, luogo di pena in cui sono relegati i vip della squadra battuta. Infine, il consueto valzer delle nomination, con dieci inquilini che potrebbero lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

