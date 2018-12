Domani andrà in onda in prima serata su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip. Chi vincerà? Secondo gli ultimi pronostici il super favorito è Walter Nudo.

Grande Fratello Vip: chi vincerà?

Nel corso della finale di domani sera un primo televoto stabilirà chi, tra Stefano Sala e Benedetta Mazza, potrà rientrare in casa e gareggiare come quinto finalista. Dopodiché sarà la volta del televoto decisivo, quello che sancirà il nome del vincitore del reality. Il vip più favorito tra quelli rimasti in gara è Walter Nudo.

L’attore di origini canadesi ha già vinto la prima edizione del reality L’isola dei famosi ed ora potrebbe agguantare anche il primo posto nella casa più spiata d’Italia. A insidiare la vittoria di Walter Nudo ci sono altri due concorrenti: Silvia Provvedi e Francesco Monte, anche loro in vetta alle preferenze di pubblico e bookmaker.

Monte e Provvedi insidiano la vittoria di Nudo

Francesco Monte e Silvia Provvedi hanno buone chance di vincere il reality. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sembra aver risalito la china nei pronostici in vista della finalissima. E poi c’è lei, Silvia Provvedi, l’altra metà del duo Le Donatella rimasta nella casa. Grintosa e sensibile, ha già vinto nel 2015, assieme alla sorella, la decima edizione del reality L’isola dei famosi. A fine classifica troviamo lo chef Andrea Mainardi, il modello Stefano Sala e Benedetta Mazza.

Non resta che aspettare la finale di domani sera in onda su Canale 5 per sapere chi sarà il vip vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip.

(Foto: Grande Fratello Vip – Mediaset)