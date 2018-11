Ormai mancano soltanto due puntate alla finale del Grande Fratello Vip che si terrà il 10 dicembre 2018. Ieri sera sono state eliminate Martina Hamdy e Giulia Provvedi mentre sono finite in nomination Lory Del Santo e Benedetta Mazza.

Grande Fratello Vip: fuori gioco Martina Hamdy e Giulia Provvedi

La tredicesima puntata del gioco si è chiusa con una doppia eliminazione. A lasciare la casa sono state Martina Hamdy e Giulia Provvedi. La prima ad uscire dalla casa è Martina. Il GF Vip ha comunicato il verdetto del pubblico in maniera diversa ovvero illuminando l’eliminata con un fascio di luce. Alfonso Signorini le ha chiesto se una storia d’amore l’avrebbe potuta aiutare nel corso del gioco: “Nella Casa se hai una storia, sei litigioso o comunque hai un ruolo, è più facile”, ha risposto la modella. Ed ha aggiunto: “io ho seguito la mia essenza”.

Dopo la prima eliminazione i concorrenti sono stati informati da Ilary Blasy che nel corso della serata ci sarebbe stata una seconda eliminazione. La conduttrice ha chiesto ad ognuno dei tre gruppi di concorrenti il nome di un volontario per una nomination lampo. Al televoto sono finiti Andrea Mainardi, Benedetta Mazza e Giulia Provvedi. È proprio quest’ultima, una volta chiuso il televoto, che ha lasciato la casa più spiata d’Italia. Arrivata in studio, la Blasy le ha chiesto se voleva dire qualcosa sul suo fidanzato : “No, penso che lo chiamerò dopo”, ha risposto la Provvedi.

Nuove nomination e semifinale

A fine serata è arrivato il momento delle nuove nomination in maniera segreta. Benedetta ha nominato Lory, Stefano ha indicato Andrea, Lory, Walter e Andrea hanno fatto il nome di Benedetta mentre Giulia Salemi ha nominato Lory Del Santo. Quest’ultima e Benedetta Mazza sono finite in nomination e soltanto una delle due si salverà lunedì prossimo, quando andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip.

