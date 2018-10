Grande Fratello Vip: lite tra nobildonne, esce Silvestrin

Ieri sera al Grande Fratello Vip ci sono stati momenti di forte tensione. È scoppiata una lite tra la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e la contessa Patrizia De Blanck. A metà serata è poi arrivato il verdetto del pubblico: Enrico Silvestrin esce dalla casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: lite tra le nobildonne

La contessa De Blanck è entrata nella casa ed ha messo in discussione la reale nobiltà della marchesa D’Aragona. Quest’ultima, prima di scontrarsi con la contessa, ha detto di voler denunciare tutte le persone che la stanno attaccando.

La De Blanck, oltre a contestare il titolo della marchesa, l’ha accusata di essere un’estetista. Quest’ultima ha risposto con durezza a queste affermazioni: “Pensavo che il GF Vip avrebbe cercato di tutelarmi da queste chiacchiere. La mia tradizione è certa e io posso nelle sedi opportune dimostrarla”.

C’è mancato poco che le due nobildonne non si scontrassero anche fisicamente: “Tu vorresti essere me ma non potrai mai esserlo”, ha risposto la De Blanck. E la marchesa: “Non ti senti grottesca? Sei ridicola, goffa e non ti ama nessuno. Diceva bene Marina, sei una che va in giro con le ciabatte”. Non si è fatta attendere la reazione della contessa: “Posso permettermelo. Marina mi disse che faceva la massaggiatrice. Il figlio di Marina ci raccontò che c’era questa donna che faceva i massaggi”.

Enrico Silvestrin esce dalla casa

L’eliminato di questa settimana è Enrico Silvestrin. L’attore e conduttore ha perso al televoto ed ha dovuto abbandonare la casa, non prima di rivedere una proiezione speciale. Il Grande Fratello Vip lo ha chiamato nella stanza dei led e gli ha fatto vedere i momenti salienti trascorsi all’interno del reality assieme alla sua compagna Federica.

Malgioglio in visita ai vip e le nomination



Oltre la lite tra nobildonne e l’uscita di Silvestrin, ieri sera si è registrato l’ingresso nella casa di Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha varcato la porta rossa con l’obiettivo di smuovere i concorrenti e portare gioia e allegria. Malgioglio ne ha approfittato per rilasciare anche i suoi severi giudizi sugli inquilini vip.

In chiusura di puntata finiscono in nomination Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, La Marchesa e Lory Del Santo. A decidere chi, tra loro, dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, sarà ancora una volta il voto del pubblico da casa.

(Foto: BitchyF)