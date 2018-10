Grande Fratello Vip, raptus sessuale della Marchesa D’Aragona

La Marchesa D’Aragona al Grande Fratello Vip ha avuto un raptus sessuale nei confronti di Walter Nudo. L’uomo è rimasto senza parole.

Grande Fratello Vip, raptus

La Marchesa D’Aragona ha mostrato chiaramente tutto il suo interesse per Walter Nudo che si ostina a chiamare Uolter. La donna gli ha cantato dapprima la canzone Il cielo in una stanza. Poi, approfittando di un momento in cui erano sul divano in fase relax, si è dichiarata e gli ha dato un bacio. L’ex naufrago è rimasto di stucco e non ha risposto né proferito parola. La Marchesa quindi si è resa conto di quello che stava accadendo e ha chiesto spiegazioni. A quel punto l’uomo le ha chiarito di essere rimasto letteralmente senza parole per la sua serenata.

Daniela Del Secco D’Aragona si è presentata a tutti come Marchesa. Su questo si sta dibattendo da settimane. Alcuni hanno smascherato una sua presunta invenzione, asserendo che la donna vive in un bilocale. Lo scoop è andato avanti parecchio anche perche proprio in questi giorni suo marito ha rivelato che la donna non è Marchesa ma Baronessa. I due comunque sono separati anche se non divorziati. Quindi la Marchesa è libera di conquistare il bel Walter. Certo, da una donna di questo tipo i più si aspettavano un comportamento molto più nobile che finire avvinghiata sul divano con il belloccio di turno.

L’episodio

La nobil donna dopo aver improvvisato uno spogliarello è andata al sodo. Walter Nudo, la cui espressione era piuttosto chiara, è rimasto assolutamente sotto choc. Tra tutti risatine e gridolini. Ovviamente anche gli altri inquilini erano imbarazzati. A quel punto l’uomo non sapendo come uscire dall’accaduto ha chiesto al GF se per caso non dovesse cambiare le batterie al microfono. Una situazione un pochino sopra le righe, inaspettata e forse non voluta dallo stesso Nudo.

L’uomo pur sembrando palesemente imbarazzato non ha fatto commenti di cattivo gusto con gli altri compagni. Anche se per qualcuno le avances della donna sono state fin troppo eloquenti e spudorate, mettendolo in difficoltà.

Il raptus sessuale della Marchesa D’Aragona nella casa del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti i concorrenti senza parole, ancor di più il pubblico a casa.

