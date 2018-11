La terza stagione della serie tv “I Medici” ci sarà. Sono già iniziate a Roma l’estate scorsa le riprese che porteranno alla messa in onda di questa apprezzata trama televisiva che prende spunto dalle vicende storiche dell’importante famiglia fiorentina.

“I Medici 3” nell’autunno 2019

Dalle prime indiscrezioni dovrebbe essere l’autunno 2019 il periodo in cui sarà trasmessa in prima serata su Rai Uno “I Medici 3”. Personaggio chiave della nuova serie sarà Lorenzo de’ I Medici, detto il Magnifico in età adulta, sempre interpretato dall’attore Daniel Sherman.

Tema centrale la Congiura dei Pazzi, da cui lo stesso Lorenzo il Magnifico riuscirà ad uscirne vivo. Per l’ambientazione sono state scelte, oltre a Roma, le città di Firenze, Volterra, Montepulciano e Pistoia.

È stato lo stesso ideatore della fortunata serie tv Frank Spotnitz ad annunciare il lancio della terza stagione attualmente “work in progress”. E addirittura si sta già pensando all’edizione numero quattro de “I Medici”, a conferma che la produzione intende portare avanti il più a lungo possibile la serie tv.

Nel cast de “I Medici 3” anche Neri Marcorè

Nel cast della terza serie de “I Medici” sarà confermata anche l’attrice Alessandra Mastronardi, a cui si affiancheranno Neri Marcorè, Gaia Weiss, William Franklyn-Miller, Jack Roth e Francesco Montanari, quest’ultimo nelle vesti di Girolamo Savonarola.

La seconda serie de “I Medici”, appena conclusasi, è stata incentrata sulla crisi del banco familiare della potente famiglia fiorentina, a cui hanno cercato di far fronte sia Lorenzo che il fratello, Giuliano de’ Medici.

È emerso, inoltre, lo scontro con la famiglia rivale dei banchieri Pazzi (rappresentata soprattutto da Jacopo) per stroncare la supremazia dei Medici. Lotta che emerge in tutta la sua asprezza e culminata, nell’episodio finale, con l’uccisione di Giuliano, la salvezza di Lorenzo e l’insurrezione popolare contro Jacopo dei Pazzi.

[Foto: www.luxwide.it]