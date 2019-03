Il Collegio: Il cast e le novità

Martedì scorso su Rai 2 è partita la terza edizione del reality show “Il Collegio 3” con un cast rinnovato. Il format televisivo è stato molto seguito nei due anni precedenti avendo messo a segno un ottimo livello di share.

Il Collegio in un’epoca molto vivace

Protagonisti assoluti dell’edizione 2019 de “Il Collegio” sono soprattutto 18 adolescenti (9 ragazzi e 9 ragazze) tra i 13 e i 17 anni che, in una sorta di viaggio nel tempo, verranno catapultati nel 1968.

Anno che ha rappresentato il momento clou delle agitazioni sociali europee, a partire dai movimenti degli studenti. Accompagnati dalla voce narrante del riconfermato Giancarlo Magalli, ragazzi e ragazze animeranno il Collegio di Celana a Caprino Bergamasco e devono abituarsi fin da subito a relazionarsi senza l’uso dei moderni strumenti tecnologici: computer e cellulari in primis.

Due sorveglianti controllano che ciò non avvenga e, in questa loro full immersion in un’epoca passata, i ragazzi del collegio saranno seguiti da sette insegnanti e dal preside della scuola. Alla fine della trasmissione “Il Collegio” sosterranno l’esame per conseguire la licenza media.

Cast e protagonisti de “Il Collegio” 2019

Il cast dell’edizione numero 3 de “Il Collegio” è composto dal preside, interpretato quest’anno da Paolo Bosisio mentre i sorveglianti in azione saranno Lucia Gravante e Piero Maggio.

I sette professori, invece, rispondono al nome di:

Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica)

Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze)

Luca Raina (Storia e Geografia)

Dario Cipani (Educazione fisica)

David Wayne Callahan (Inglese)

Diana Cavagnaro (Educazione musicale)

Alessandro Carnevale (Arte)

Ecco, invece, i nomi dei giovanissimi concorrenti.

Le ragazze in gara sono:

Alice Carbotti

Beatrice Cossu

Cora Fazzini

Marilù Fazzini

Ginevra Pirola

Giulia Mannucci

Jennifer Poni

Nicole Rossi

Noemi Ortona

Questi i ragazzi in azione:

Elia Libero Gumiero

Esteban Frigerio

Evan Nestola

Francesco Michael Gambuzza

Gabriele De Chiara

Matias Caviglia

Riccardo Tosi

William Carrozzo

Youssef Komeiha.

