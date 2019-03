Inizia il serale di Amici 18. Chi vincerà?

Inizia il serale di Amici 18, chi sarà quest’anno il vincitore? Maria De Filippi, regina indiscussa dei talent show, è pronta per il serale di Amici. Sul sito ufficiale è stata già svelata la data della prima puntata, ovvero sabato 30 Marzo. Quest’anno il programma doveva essere mandato in onda in un’altra fascia oraria, cercando di evitare il sabato. Moltissimi giovani infatti non riescono a guardare il serale di Amici il sabato sera, preferendo lo streaming su Witty TV.

Inizia il serale di Amici 18, svelati coach e giudici

Il serale di Amici 18 sta per iniziare e tutta l’attenzione è rivolta verso i giudici e i coach. Per quanto riguarda la giuria che avrà il compito di giudicare le esibizioni degli allievi, sono già stati svelati i nomi. Il primo giudice del serale di Amici 18 sarà Loredana Bertè, mentre il secondo come anticipato da TGcom dovrebbe essere Fabio Rovazzi. Gli altri giudici di Amici 2019 saranno svelati da Maria De Filippi nel corso delle puntate del pomeridiano.

Per quando riguarda invece i coach del serale di Amici, il primo nome è quello di Ricky Martin. Il secondo coach non è stato ancora svelato, per ora sappiamo solamente che è sposato ed ha una grande passione per le moto. Il direttore artistico di Amici 2019 sarà il tenore Vittorio Grigolo. Gli ospiti della puntata di sabato di Amici saranno Pio e Amedeo.

Serale di Amici 18, gli allievi ammessi

Chi sono gli allievi ammessi al serale di Amici 2018? I concorrenti del talent show di Maria De Filippi che hanno conquistato la maglia verde sono i cantanti Giordana, Tish, Alberto, Mameli, Ludovica, Jefeo e Alvise, ultimo allievo ammesso e i ballerini Rafael, Vincenzo, Umberto, Valentina e Mowgly. Quest’ultimo è riuscito ad aggiudicarsi la maglia verde nonostante il giudizio contrario di Alessandra Celentano. Come tutti gli anni gli allievi di Amici 18 saranno divisi in due squadre, la squadra blu e la squadra bianca. Ecco la divisione del serale di Amici 2019:

SQUADRA BLU: JEFEO, VALENTINA, MOWGLY, TISH, ALBERTO E VINCENZO

SQUADRA BIANCA: GIORDANA, ALVISE, UMBERTO, LUDOVICA, MAMELI E RAFAEL

