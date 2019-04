isola dei famosi 2019, il vincitore

Si è appena conclusa l’Isola dei Famosi 2019, ecco il vincitore. L’ex judoka Marco Maddaloni ha battuto nella sfida finale Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello. I due sono riusciti ad arrivare in finale e hanno tenuto i telespettatori con il fiato sul collo. Alessia Marcuzzi ha proclamato il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019 e in studio erano presenti anche altri ospiti a commentare la puntata. Tra questi Alba Parietti e Alda D’Eusanio, con le solite battute della Gialappa’s Band.

Isola dei Famosi 2019, vince Marco Maddaloni

Marco Maddaloni è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019. Una finale ricca di emozioni e colpi di scena quella che è andata in onda ieri sera. Con il 60% delle preferenze il judoka si è aggiudicato la vittoria della 14°edizione del reality in Honduras. «La mia vittoria voglio dedicarla anche a Ghezzal» che non è presente in studio, urla Maddaloni dopo il verdetto finale di Alessia Marcuzzi. Dopo aver partecipato Pechino Express Marco Maddaloni è riuscito a conquistare il cuore degli italiani con l’Isola dei Famosi 2019. La sua proposta di matrimonio alla compagna Romina ha lasciato tutti senza parole.

Durante la puntata della finale dell’Isola dei Famosi c’è stata anche una commovente sorpresa per Marina La Rosa, seconda classificata. Il marito è presente in studio e viene mandato in onda un video dei suoi figli. «Mi si è aperto un mondo difficile da spiegare, fatto di persone – racconta Marina – Luca è stato un piccolo tesoro, mi ha capito, anche vedendo la mia corazza. Spesso le persone non hanno voglia di andare oltre. Sono stati anni divertenti, ma non è stato semplice accettare che la gente possa vederti per quello che non sei. Partecipare all’Isola significava anche dare un racconto diverso di me»

Isola dei Famosi 2019, il podio

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019 è Marco Maddaloni. Al secondo posto troviamo l’ex gieffina Marina La Rosa. Il terzo posto è andato a Luca Vismara, che ha perso al televoto con l’amica Marina La Rosa dopo aver vinto quello con Sarah Altobello.

Si conclude così la 14° edizione del reality vip in Honduras. L’Isola dei Famosi 2018 è stata vinta dal comico Gaspare, a questo punto non ci resta che aspettare la prossima edizione dell’Isola che andrà in onda nel 2020.

[Foto: https://isola.mediaset.it]