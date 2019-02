Isola dei Famosi 2019, in arrivo due nuovi naufraghi

Isola dei Famosi 2019, gli ascolti sembrano essere in calo. Il reality show con i naufraghi Vip sembra avere qualche problema di audience, ma Mediaset è già corsa ai ripari. Potrebbe tornare Jeremias Rodriguez, che attualmente è bloccato a causa di un incidente alla mano. Un’altra possibile naufraga potrebbe essere l’ex tronista di Uomini e Donne Soleil Sorgè. La notizia è uscita poche ora fa da Alberto Dandolo di Dagospia. L’arrivo di questi due naufraghi sicuramente rianimerà gli ascolti, in calo nell’ultimo periodo. Ecco le ultime news dell’Isola dei Famosi 2019.

Isola dei Famosi 2019, Youma abbandona l’isola

Un’altra naufraga abbandona L’Isola dei Famosi 2019. Youma Diakite, ex modella e attrice, ha deciso di tornare a casa per motivi personali. A quanto pare il figlio di Youma non sta vivendo bene la separazione e per questo motivo l’ex modella ha deciso di abbandonare il gioco. Prima di lasciare l’isola Youma ha detto di portare con sé nel cuore i suoi compagni di avventura, soprattutto Marco, Ghezzal e Aaron. “Oggi l’Isola perde un grande naufrago” ha detto Marco Maddaloni. Oltre a Youma, anche Francesca Cipriani e John Vitale si sono ritirati dal gioco. La Cipriani appena sbarcata sull’isola ha vissuto un momento di forte crisi ed è stata subito attaccata dai suoi compagni naufraghi, soprattutto Marina La Rosa. “Vi ringrazio per l’accoglienza e vi saluto tutti tranne Marina che è una strega. Una strega”, con queste parole francesca lascia l’isola e saluta gli altri naufraghi.

Per fortuna potrebbero arrivare presto due nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi 2019. Ecco quanto riportato da Alberto Dandolo su “Dagospia”: “Arianimare l’isola – fa sapere il sito – ci penseranno il testosteronico Jeremias Rodriguez e la bombastica Soleil Sorgè, ex fiamma di Luca Onestini in Tonon. Domenica lo sbarco. Avvertite Bettarini che non sarà l’unico maschio alfa tra i paguri e dite alle spiaggiate imbalsamate che arriva lo tsunami di uomini e donne”

Isola dei Famosi 2019, Barbara D’Urso aspetta John Vitale in Tribunale

L’Isola dei Famosi 2019 è piena di colpi di scena. John Vitale è stato accusato nella puntata della settimana scorso di aver insultato la D’Urso su Facebook. I post incriminati sarebbero del 2018 e sono stato scovati da Selvaggia Lucarelli. La Marcuzzi è infuriata sull’accaduto e non perde occasione per puntare il dito contro il naufrago, che tenta in tutti i modi di scusarsi. “Le parole che ha scritto” dice Barbara D’Urso in diretta, “sarebbero state gravi anche rivolte a un uomo, ma dirle contro una donna è più grave. Da anni porto avanti una battaglia contro la violenza sulle donne. Questa persona se la vedrà con me in Tribunale”.

