Isola dei Famosi 2019: resoconto seconda serata

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019. La naufraga Taylor Mega è stata eliminata e durante la puntata di ieri sera la ragazza si è lasciata andare confessando il suo passato da tossicodipendente. Dure le parole di Alessia Marcuzzi nei confronti dello spogliarellista John Vitale, che un anno fa ha pubblicato sui social un post molto offensivo su Barbara D’Urso. “Se fosse per me – ha sottolineato la conduttrice – tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione“. Ecco i momenti più salienti della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019.

Seconda puntata Isola dei Famosi 2019: Taylor Mega eliminata

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 inizia con l’eliminazione di Taylor Mega. La ragazza confessa di aver avuto in passato problemi con la droga, ma di averli superati con la sua forza di volontà. “Ho deciso di partecipare all’Isola per affrontare questi miei fantasmi. E volevo anche liberarmi di questo peso”. Infine, lancia un messaggio al pubblico a casa: “Non drogatevi”. La puntata continua con le scuse dello spogliarellista John Vitale nei confronti di Barbara D’Urso. Il ragazzo è stato accusato di cyberbullismo da Selvaggia Lucarelli, che un anno fa ha trovato sui social un suo post in cui offendeva la conduttrice Barbara D’Urso.

“Chiedo scusa a Barbara e a tutte le donne, ho fatto una cavolata”. La Marcuzzi rincara: “Hai scritto delle cose pesanti”. Vitale continua con le giustificazioni: “Se ho scritto quella cosa non so cosa mi è passato per la testa, non so per quale fatto accaduto”. A questo punto interviene l’opinionista Alda D’Eusanio: “Non si pensano nemmeno cose di questo genere. Tu non sei un leone da tastiera, sei un imbecille, con o senza tastiera”. La seconda puntata dell’Isola dei Famosi continua con Jo Squillo e Stefano Bettarini, che da domenica saranno due concorrenti ufficiali dell’Isola.

Seconda puntata Isola dei Famosi: Paolo Brosio nuovo leader

La prova del fuoco sentenzia il nuovo leader: Paolo Brosio. A questo punto, la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 continua con la suddivisione tra pirati e ciurma, in base alla scelta di Paolo e Grecia. La naufraga porta con sé nella ciurma Marco, Youma, Sarah, Ghezzal, Kaspar e Aaron, Demetra e Marina; mentre Paolo Brosio sceglie per l’isola dei pirati le Mihajlovic, Luca e Riccardo.

Le naufraghe in nomination sono Demetra Hampton e Grecia Colmenares, che è stata nominata da Paolo Brosio. Domenica 3 febbraio andrà in onda la terza puntata del reality e sapremo chi sarà il prossimo naufrago a dover abbandonare l’Isola dei Famosi.

[Foto: www.ultimenotizieflash.com]