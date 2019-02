Isola dei Famosi 2019, resoconto sesta puntata

Ecco il resoconto della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Tante le novità sull’isla bonita dell’ultima settimana, tra cui l’arrivo di Soleil Sorge e Jeremias. Feeling alle stelle tra i due nuovi naufraghi, non sono mancati teneri momenti di baci e coccole. I momenti di passione tra i due nuovi concorrenti vengono subito interrotti dall’arrivo di Ariadna Romero, altra nuova naufraga. Soleil si mostra subito gelosa nei confronti di Jeremias, ma subito dopo le acque si calmano. Ecco il resoconto della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019.

Isola dei Famosi 2019 sesta puntata, passione tra Soleil e Jeremias

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 è stata ricca di colpi di scena e novità. Prima fra tutti, la passione che è nata tra la nuova leader Soleil e Jeremias Rodriguez. Il feeling tra i due sembra essere alle stelle e nell’ultima settimana i due nuovi naufraghi sono stati sempre molto vicini. La bella Soleil si è mostrata anche un po’ gelosa nei confronti di Jeremias, specialmente dopo l’arrivo di Ariadna. Dopo qualche discussione però, tutto sembra tornare alla normalità: “È stata un’ulteriore conferma del fatto che mi piaccia, perché altrimenti non mi sarei sentita in quel modo”, queste le parole di Soleil.

Il clima in Palapa è stato piuttosto teso nell’ultima settimana, soprattutto per la questione del presunto tradimento di Riccardo Fogli. La moglie Karin ha chiesto alla produzione dell’Isola dei Famosi di poter raggiungere il marito per aver modo di parlare a vere un chiarimento. Riccardo Fogli nega tutte le accuse di tradimento nei confronti della moglie e ci tiene a sottolineare “Non ho niente da dire; posso mettere la mano sul fuoco sul suo amore. Mi fido ciecamente dell’amore che ho per lei”.

Isola dei Famosi sesta puntata, eliminati e nomination

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi ha visto come eliminata la naufraga Giorgia Venturini. “Ho vissuto quest’Isola a trecentosessanta gradi; ho avuto tantissimo da questa esperienza. Sono felice, soddisfatta, ma ora per me è arrivato il momento di tornare a casa; lascio Kaspar alla sua esperienza da naufrago solitario.

Per quanto riguarda le nuove nomination della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019, Ariadna e Ghezzal, in quanto possibili leader, sono “congelati” e dunque immuni. Soleil sceglie di immunizzare Jeremias, che a sua volta salva Marco Maddaloni. Il judoka a sua volta salva Marina, che invece porta con sé Luca. Al televoto finale vanno dunque Aaron, Jo Squillo, Sarah e Stefano Bettarini. Chi sarà il prossimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2019?

[Foto: https://rumors.it]