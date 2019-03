Jessica Morlacchi: età, figli, carriera

Gli ultratrentenni di adesso se la ricorderanno come voce principale dei “Gazosa”. Sì, è proprio lei: Jessica Morlacchi. Promettente giovanissima cantante all’inizio degli anni Duemila e poi costretta ad allontanarsi dalla scena per problemi di salute.

Lo strabiliante inizio di Jessica Morlacchi

Adesso il grande ritorno con le apprezzate performances nel programma televisivo condotto da Amadeus “Ora o mai più” in cui ben presto è diventata protagonista assoluta assieme al coach di lusso Red Canzian.

Alta 1,63 centimetri per 55 chili di peso, Jessica Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio del 1987 e fin dalla tenera età manifesta una forte passione e un notevole interesse per la musica.

Studia prima il basso a sette anni e poi canto a dieci. Successivamente, con Federico Paciotti, Valentina Paciotti e Vincenzo Siani fonda il gruppo “Gazosa” nel 2000 che impazza tra i giovani e di cui diviene voce principale.

Il grande ritorno con “Ora o mai più”

La fulminea consacrazione di Jessica Morlacchi assieme ai “Gazosa” si completa con il trionfo al Festival di Sanremo nel 2001 tra le “Nuove Proposte” con il brano “Stai con me (Forever), che precede il noto tormentone “www.mipiacitu”.

All’epoca aveva solo 13 anni. Nel 2002 i “Gazosa” ritornano a Sanremo, questa volta tra i “Big”, e si classificano al decimo posto. Dal 2004 Jessica Morlacchi intraprende la carriera di solista e nel 2005 affianca Marco Masini, sempre sul palco dell’Ariston, nella serata dei duetti.

Nel 2006 firma il primo singolo “Un bacio senza fine” e inizia i tours in giro per l’Italia con la musica dal vivo. Dopo la pausa dettata dalle sue condizioni fisiche il ritorno, nel 2013, in “The Voice Italy” e poi con “Ora o mai più”.

(Foto: www.musica.excite.it)