La Compagnia del Cigno è una nuova Fiction di Rai Uno scritta e diretta da Ivan Cotroneo, in onda dal 7 gennaio 2019. La serie è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction ed è composta da 12 episodi da 50 minuti ciascuna. La fiction è ambientata a Milano e parla dell’amicizia tra sette giovani musicisti di Talento iscritti al conservatorio, che dovranno affrontare un direttore d’orchestra molto severo. Ma chi sono i protagonisti della Compagnia del Cigno?

La Trama della Compagnia del Cigno

La trama della Compagnia del Cigno ruota intorno a Matteo (Leonardo Mazzarotto), che nella prima puntata arriva a Milano da Amatrice, sua città natale dove ha studiato violino. Il ragazzo riesce subito ad entrare nel Conservatorio più importante di Milano, dove viene notato dal Direttore (Alessio Boni) che decide di prenderlo nella sua orchestra. Proprio grazie a Matteo si forma la Compagnia del Cigno. Il Direttore Marioni resta affascinato dal talento del ragazzo e fa di tutto per spronarlo, e anche se Matteo all’inizio ha un po’ paura, alla fine si lascia andare. Luca Marioni è un Direttore d’orchestra molto conosciuto nel conservatorio per i suoi metodi duri e severi, per questo è soprannominato “Il Bastardo”.

La trama della Compagnia del Cigno ruota intorno alla storia d’amore tra Marioni e Anna Valle, ex collega di conservatorio ed anche ex compagna nella serie. Il Direttore è particolarmente attaccato ai suoi allievi perché li considera parte di quella famiglia che non ha più, e proprio grazie a questi ragazzi tornerà a sorridere. Ognuno dei sette ragazzi ha la sua storia alle spalle e le sue fragilità, ma grazie alla compagnia impareranno a conoscersi, a migliorare ed alcuni anche a innamorarsi. La fiction mette in scena il racconto di un’adolescenza tra le note di musica classica e qualche arrangiamento pop, e si fonde con le storie straordinarie di tutti i protagonisti della Compagnia del Cigno.

La Compagnia del Cigno: il Cast

Il cast della Compagnia del Cigno è composto da volti noti e da giovani esordienti. I protagonisti della Compagnia del Cigno sono i sette ragazzi allievi del conservatorio. Gli studenti sono interpretati da Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca e gli esordienti Leonardo Mazzarotto, Ario Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora.

Il Direttore d’orchestra severo e intransigente che avrà il compito di accompagnare gli allievi è Alessio Boni. Alla fiction hanno partecipato anche Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Angela Baraldi e Barbara Chichiarelli. Nel cast della Compagnia del Cigno vedremo anche Rocco Tanica, Giorgio Pasotti e Marco Bocci, senza dimenticare il ritorno di Giovanna Mezzogiorno in una serie televisiva.

