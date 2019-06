“La Vita in diretta”. Francesca Fialdini scoppia in lacrime

Ultima puntata all’insegna della commozione e, quindi, delle forti emozioni per tutto lo staff de “La Vita in diretta“. Francesca Fialdini, che assieme a Tiberio Timperi ha condotto quest’altra edizione dello storico programma della Rai, è scoppiata in lacrime nella puntata finale.

Francesca Fialdini abbraccia Tiberio Timperi

Molto probabilmente perché questa sarà l’ultima volta che la stessa Francesca Fialdini condurrà la trasmissione. Ha abbracciato affettuosamente il compagno di viaggio Tiberio Timperi, che non se lo aspettava ed è apparso visibilmente sorpreso. L’espressione del viso, infatti, diceva tutto.

“Ho incontrato degli amici veri in questa squadra. Ho ritrovato Tiberio – ha dichiarato la Fialdini – ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però siamo sempre stati veri e questa è l’unica cosa che conta (fonte www.ilmessaggero.it)”.

La commozione di Francesca Fialdini e la battuta di Timperi

Dal canto suo, Timperi quando ha visto la collega piangere dalla commozione, le ha fatto una battuta ironica per risollevarla: “Ma che piangi? Mica siamo morti (fonte www.ilmessaggero.it)”. Francesca Fialdini ha ringraziato tutti i componenti de “La Vita in diretta”, che lavorano dietro le quinte.

L’emozione ha pervaso anche alcuni membri del pubblico del talk show, che inquadrati dalle telecamere non hanno trattenuto le lacrime. Il rapporto tra i due conduttori non è sempre stato idilliaco.

Anzi, soprattutto all’inizio, non sono mancati i contrasti e le frecciatine che non hanno reso facili le cose. Tuttavia sembra che successivamente i problemi si siano risolti e quest’ultimo caloroso abbraccio confermerebbe il ritrovato feeling.

(Foto: www.sanremonews.it)