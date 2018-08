Svelati i nomi dei nuovi conduttori della prossima edizione de Le Iene. Ecco chi sono. Le Iene stanno per ripartire con due nuovi conduttori, sicuramente ben noti al grande pubblico di Mediaset.

Le Iene, svelati i due conduttori

I due nuovi conduttori de Le Iene saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Quest’ultimo aveva già preso il posto nella scorsa edizione sostituendo Teo Mammuccari. Mentre Alessia Marcuzzi ritorna sul palco al posto della storica presentatrice Ilary Blasi. Alessia è un volto noto al mondo del programa d’inchiesta dato che per cinque anni lo ha condotto. Ilary aveva annunciato sui social che la sua presenza nel programma era in forse nonostante mancassero solo due settimane all’inizio. I suoi fan la vedranno al timone del Grande Fratello Vip, che è risultato molto impegnativo e gravoso. Teo Mammuccari ha lasciato invece di punto in bianco continuando nella presentazione del programma “Tu si que vales” con Maria De Filippi.

Nicola Savino non condurrà più la domenica, ma affiancherà Alessia Marcuzzi nella puntata del venerdì. Quella domenicale vedrà, invece, tre conduttori, tra cui Nadia Toffa e la Gialappa’s Band. Per il resto non si hanno dei cambiamenti sostanziali dato che verranno come sempre trattati temi scottanti della politica e della cronaca. Il tutto con servizi di inchiesta sempre più scrupolosi e dettagliati che faranno certamente discutere.

Le novità

Si tratta tuttavia di indiscrezioni attendibili. Per vedere quali sono le novità occorrereà attendere l’inzio della trasmissione che da undici anni raccoglie consensi e telespettatori. I casi vengono trattati con delicatezza ma anche con una certa tenacia, quando vi è la necessità. Sono trattati temi di cui a volte nessuno parla oppure dei veri e propri “casi”. Non mancheranno i siparietti comici, grazie anche all’intervento della Gialappa’s band che, come al solito, ha solo la voce nel programma. Le Iene sono state riconfermate: potrete vedere, quindi:

Giulio Golia

Matteo Viviani

Nadia Toffa

Luigi Pelazza

Veronica Ruggieri

tanti altri ancora.

[Foto: www.themoviedb.org]