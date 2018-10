L’Isola dei Famosi 2019: nuovi nomi del cast

L’Isola dei famosi 2019 non tarderà ad arrivare. Intanto il settimanale Spy ha diffuso nuove anticipazioni riguardanti i nuovi nomi dei cast.

Isola dei Famosi 2019: tra i nuovi nomi c’è Rodrigo Alves

Il settimanale Spy ha diffuso nuove anticipazioni sui nomi dei vip che potrebbero sbarcare in Honduras il prossimo anno. Dopo i nomi di Karina Cascella e Alberto Mezzetti, ecco spuntare anche quello di Rodrigo Alves, soprannominato il Ken Umano. Già partecipante al Grande Fratello versione Nip, Alves potrebbe sbarcare sull’Isola come naufrago.

L’Isola dei Famosi 2019: gli altri nuovi nomi del cast

Il settimanale parla anche della possibile presenza di altri vip, quali: il modello indiano Akash, reduce dalla recente esperienza di Ballando con le stelle, Andrea Pinna, ex partecipante del reality Pechino Express, Fariba Tehrani, madre della gieffina Giulia Salemi e Wanda Fisher, sosia della cantante Ivana Spagna.

Alves protagonista di una brutta storia

Rodrigo Alves, alias il Ken Umano, recentemente è stato fermato dalla polizia in Germania per un controllo. I guai sono iniziati quando gli agenti hanno chiesto il suo passaporto e, a quanto pare, la foto sul documento non corrispondeva al suo aspetto attuale. Rodrigo Alves ha dovuto richiedere un nuovo documento per fare ritorno in Inghilterra.

(Foto: Movietele.it)