Maria De Filippi non sa cucinare

Maria De Filippi rivela la sua incapacità tra i fornelli. E’ stata un’intervista un po’ anomala quella cui si è sottoposta la conduttrice di Uomini e Donne. Ospite di Vieni da me, un programma Rai condotto da Caterina Balivo, ha rivelato molti aspetti della sua vita privata a due simpatiche gemelline. Tra i tanti, quello di non saper cucinare.

Maria De Filippi non cucina

“A casa mia cucina una signora di nome Annabelle perché io non so farlo”, ha rivelato Maria De Filippi. Un’ammissione in parte divertita quella della bionda conduttrice, che ha spiegato la sua inadeguatezza tra pentole e condimenti. Incalzata dalle domande delle due bambine si è lasciata poi andare a una confessione culinaria sul suo piatto preferito, la pasta asciutta. Lei però la mangia poco perché non vuole ingrassare.

Tra le tante curiosità che la De Filippi ha rivelato a Vieni da me ci sono anche quelle che toccano la sua sfera più intima. Come le foto che tiene nella sua camera da letto. Tre per la precisione: una della sua amatissima mamma, un’altra di suo padre. E. infine, quella di suo figlio Gabriele, che da anni collabora ai suoi programmi.

La conduttrice di C’è posta per te ha poi chiarito che non ama dire bugie. In passato ne diceva tante, ma che ora preferisce tenere per sé alcuni segreti perché, alle volte, “è meglio stare zitti”. Alle gemelline ha spiegato di amare molto Tiziano Ferro. Tuttavia, non è lui il suo cantante preferito, ma un altro artista di cui non ha voluto rivelare l’identità per non scontentare nessuno.

La sua intervista

In merito all’intervista della De Filippi c’era molto scetticismo in quanto, fino a pochi giorni fa, i vertici Rai non avevano confermato la sua presenza nei loro studi televisivi. Maria, da anni, è una loro acerrima rivale, per quanto riguarda lo share. Ma, alla fine, il suo intervento nel programma della Balivo ha spazzato via qualsiasi tipo di polemica.

L’aspetto interessante della chiacchierata con le due bimbe è che la De Filippi ha spiegato l’approccio che tiene dietro le quinte dei suoi programmi. “Mi arrabbio spesso”, ha confessato. “E quindi strillo, lo faccio per un minuto e mezzo, ma poi mi calmo”. Una confessione senza peli sulla lingua, ma anche un modo per dimostrare il suo lato umano.

Poi la regina della televisione italiana ha parlato anche della sua vita domestica, rivelando che, a casa sua, a comandare sono i cani. Simpaticissima la descrizione che ha fatto del suo compagno, quel Maurizio Costanzo che ha sposato nel 1995. “E’ più piccolino di me, un po’ cicciottello”, parole che hanno scatenato le risate delle due bambine.

Le due fedi

Maria De Filippi ha mostrato di portare due fedi. La prima, sancisce il suo matrimonio con il re dei talk show. La seconda, invece, è quella che le diede sua madre, cui era molto legata, prima di morire.

Per quanto riguarda le amicizie, il pubblico a casa e le gemelline hanno scoperto che, nella sua vita, c’è un’amica del cuore. Si tratta di una donna con cui condivide gioie e dolori sin dai tempi della scuola. Infine, Maria ha espresso un desiderio: diventare nonna. Uno dei suoi sogni più intimi che spera di vedere realizzato nell’immediato futuro.

[Foto: www.cosmopolitan.com]