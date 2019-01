Marina La Rosa prima concorrente de L’Isola dei Famosi 2019

Marina La Rosa è la prima concorrente de L’Isola dei Famosi 2019. L’ex “gatta morta” del Grande Fratello 1 è stata ufficializzata durante Mai Dire Talk.

Il “ritorno” di Marina La Rosa

E’ stato ufficializzato il primo concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi: Marina La Rosa. Alessia Marcuzzi, ospite stasera di Mai Dire Talk, ha svelato sarà la concorrente della prima edizione di Grande Fratello a far parte del cast di naufraghi in Honduras.

Messinese classe 1977, Marina ha fatto il suo debutto in tv nel lontano 2000. Celebri le sue “performance” dentro la casa più spiata d’Italia in compagnia di tanti personaggi rimasti nel cuore degli italiani. Tra questo il pizzaiolo Salvo, la vincitrice Cristina Plevani, il compianto Pietro Taricone e Rocco Casalino, oggi portavoce del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. In merito al “rapporto” con quest’ultimo, ecco come si era espressa poco tempo fa la stessa Marina La Rosa.

Nella sua carriera si registrano piccoli ruoli inBeautiful, Carabinieri, Un posto al sole e nella telenovela brasiliana Terra nostra 2. Ha partecipato anche al Reality Circus, condotto da Barbara D’Urso, ed è stata opinionista de Il Giallo della Settimana, trasmesso da Tgcom24. Attualmente è opinionista proprio di Mai dire Talk.

L’ufficializzazione

Alessia Marcuzzi ha reso nota la partecipazione di Marina La Rosa come prima concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi 2019, prevista su Canale 5 da giovedì 24 gennaio 2019.

Dopo essersi prestata ad un siparietto con la Gialappa’s per scegliere alcuni “bizzarri” partecipanti proposti dal Mago Forrest. La stessa Marcuzzi ha parlato dell’esigenza di avere sull’isola una donna capace di esprimere sensualità e dolcezza allo stesso tempo. In seguito, quindi, la conduttrice romana ha rivelato che Marina La Rosa animerà le vicende della prossima edizione de L’isola dei famosi.

Sposata dal 2010 con l’avvocato Guido Bellitti, Marina è mamma di due figli, Andrea Renato e Gabriele. Dovrà lasciare la famiglia per affrontare questa nuova avventura che la porterà lontana anche dai salotti di Mai dire Talk condotto dal Mago Forest.

[Foto: www.corriere.it]