Massimo Giletti e la frecciata a Barbara D’Urso

Massimo Giletti non risparmia nuove frecciatine a Barbara D’Urso. Durante un intervento alla trasmissione “Belve” di Francesca Fagnani, il popolare conduttore torinese di ‘Non è l’Arena’ ha voluto evidenziare le differenze tra la sua televisione e quella del notissimo volto di Canale 5.

Giletti alla D’Urso: “Fa grandi ascolti ma non mi piace la sua tv”

“Io faccio fatica a vedere l’esaltazione del nulla, a creare la morbosità sul nulla e a creare modelli di un certo tipo – ha rilevato Giletti con riferimento ai programmi della D’Urso – credo che ci sia una riflessione che chi sta dalla nostra parte deve porsi nel momento in cui fa un certo tipo di tv (fonte www.tvblog.it)”.

Tuttavia, pur esprimendo un evidente disapprovazione per un certo modello di tv, Giletti riconosce a Barbara D’Urso la capacità di calamitare attorno a sè e alle sue trasmissioni un consistente share di ascolti: “Ho grande rispetto perché fa grande televisione in numeri. Altro è porsi la domanda: che tipo di tv faccio?

La D’Urso è bravissima a gestire questo tipo di tipo di televisione, poi ognuno nella vita fa quello che sente (fonte www.tvblog.it)”. Chiaro anche qui l’allusione al caso Pamela Prati-Mark Caltagirone su cui si sono spesi fiumi di parole e dirette tv creando una specie di teleromanzo a puntate.

Il presunto no della D’Urso all’arrivo di Giletti a Mediaset

Poi, alla domanda di Francesca Fagnani su un eventuale diktat negativo imposto dalla stessa Barbara D’Urso al suo approdo a Mediaset, Giletti afferma: “Non credo che avrei disturbato i Mark Caltagirone. Faccio un altro tipo di televisione. Però ciascuno ha il suo territorio e pensa di tenerlo tutto per sé. Questa voce vola, si sente, ma non me l’hanno mai spiegato.

La D’Urso me lo dirà, se vorrà […].Se un numero uno come Piersilvio Berlusconi si fa dettare i temi dalla D’Urso è finita. È come se la Juventus si facesse dettare l’allenatore da Ronaldo, che società è? Sarebbe triste, se lo fosse sarebbe triste (fonte www.tvblog.it)”.

Intanto la stessa conduttrice ha annunciato di aver rifiutato la proposta di Mediaset di prolungare fino a luglio la messa in onda di ‘Live – Non è la D’Urso’. Lo show ritornerà la prossima stagione in quanto Barbara D’Urso intende prendersi una pausa.

(Foto: www.ilmessaggero.it)