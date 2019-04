La finale di MasterChef 8 sta per arrivare, chi vincerà l’edizione del 2019? Il 4 Aprile sapremo il nome del vincitore di MasterChef 8 Italia, la puntata andrà in onda in prima tv assoluta giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 311. La sfida tra i finalisti sarà più agguerrita che mai e solo uno chef si porterà a casa la vittoria. Il vincitore avrà la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette, centomila euro in gettoni d’oro e il titolo di ottavo MasterChef italiano. Ecco tutti i dettagli della finale di MasterChef 8.

I finalisti di MasterChef 8

La finale di MasterChef Italia andrà in onda giovedì 4 Aprile alle 21.15 e anche chi non è abbonato a Sky avrà la possibilità di vederla. Lo streaming di MasterChef 8 si potrà seguire sul canale Sky Uno o in alternativa al canale 311 o 11 del digitale terrestre. Ma chi sono i finalisti dell’ottava edizione? Gilberto Neirotti, Gloria Clama, Alessandro Bigatti e Valeria Raciti. Tra questi quattro nomi si cela il vincitore di MasterChef 8. La scorsa edizione è stata vinta da Simone Scipioni, che grazie al suo talenti e all’umiltà ha stupito tutti i giudici fin dalla prima puntata.

I giudici di MasterChef 8 Italia Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono pronti a esprimere il loro giudizio. Qualche giorno fa lo chef Giorgio Locatelli è stato avvistato a pranzo con Gilberto Neirotti, uno dei finalisti della trasmissione. Dopo l’avvistamento sono subito iniziati i rumors sul web: semplice coincidenza o spoiler sulla vittoria? Per saperlo non ci resta che attendere la puntata della finale di Masterchef 8.

MasterChef 8, la finale in streaming

Sta per arrivare la finale di MasterChef 8, che andrà in onda su Sky giovedì 4 Aprile. Lo streaming di MasterChef Italia 8 sarà disponibile sul canale 311 o 11 del digitale terrestre. L’ottava edizione del talent show culinario più famoso d’Italia è giunto alla fine e a breve sapremo chi si aggiudicherà la vittoria. Il successo della prima edizione del programma includeva anche numerose parodie, tra cui The Scoured, Crozza in Wonderland e Made in Sud con la parodia di Mastrochef.

Chi sarà il vincitore di MasterChef Italia 8? Per saperlo non ci resta che guardare la puntata di giovedì.

[Foto: www.panorama.it]