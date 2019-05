Matrimonio Pamela Prati, chi è Mark Caltagirone?

Il caso del matrimonio Pamela Prati si infittisce sempre di più, chi è davvero Mark Caltagirone, suo futuro marito? Da qualche mese le riviste di gossip e i programmi di Barbara D’Urso non fanno altro che parlare del matrimonio dell’anno, quello tra la showgirl sarda Pamela Prati e l’imprenditore Mark Caltagirone. Secondo molti personaggi della televisione come Selvaggia Lucarelli le nozze sarebbero state inventate, Pamela Prati però ribadisce che il matrimonio ci sarà. La showgirl del bagaglino è stata ospite a Verissimo qualche settimana fa e ha smentito tutte le accuse del web.

Matrimonio Pamela Prati, Mark Caltagirone ospite dalla D’Urso

Pamela Prati è stata ospite qualche mese fa a Domenica Live e ha parlato del suo futuro marito e dei due bambini adottati. La donna ha affermato di aver trovato finalmente il vero amore e durante la puntata si è persino commossa. Da lì inizia il giallo sul matrimonio, chi è davvero Mark Caltagirone, suo promesso sposo? Sui social e sul web non si hanno notizie né immagini dell’uomo, e molte persone hanno iniziato a sospettare una messa in scena della showgirl per tornare sotto i riflettori. Il matrimonio di Pamela Prati è vero oppure è tutta una finzione?

L’uomo ha deciso di far sentire la sua voce durante la puntata del primo maggio di “Live non è la D’Urso”. Mark Caltagirone ha parlato al telefono ed ha risposto a tutta una serie di domande. L’uomo ha cercato di difendersi dalle accuse e ha dichiarato di voler sposare Pamela Prati l’8 Maggio. “L’8 maggio mi sposerò, in chiesa, con Pamela Prati – conferma Marco Caltagirone – Stiamo soffrendo tutti, soprattutto Pamela, per quello che sta succedendo”. Inoltre aggiunge: “Non mi va di apparire pubblicamente, perché sono una persona molto discreta, e in questo momento non posso perché ho un contratto di esclusiva per il matrimonio e voglio rispettarlo”.

Quando ci sarà il matrimonio di Pamela Prati?

Il matrimonio di Pamela Prati con l’imprenditore Mark Caltagirone dovrebbe avere luogo l’8 Maggio, secondo quanto affermato dal misterioso uomo. Alcuni personaggi della televisione, tra cui Cristiano Malgioglio hanno dichiarato di essere stati invitati, ma il pubblico è ancora molto scettico riguardo le nozze. L’uomo si è mostrato un po’ in difficoltà durante l’intervento telefonico a Canale 5. Le nozze dovrebbero essere fissate per l’8 Maggio e saranno seguite in esclusiva. Una volta convolato a nozze con Pamela Prati, Marco ha detto di essere pronto ad un’intervista con Barbara D’Urso

