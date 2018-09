Miss Italia 2018, ecco chi ha vinto

Anche quest’anno la trasmissione Miss Italia ha incoronato la sua reginetta. Si tratta della marchigiana Carlotta Maggiorana.

Ecco chi ha vinto Miss Italia 2018

Anche quest’anno il concorso di bellezza di Miss Italia ha incoronato la più bella di tutte. Il titolo di Miss Italia 2018 è andato alla 26enne marchigiana Carlotta Maggiorana. La corona le è stata consegnata direttamente dalla reginetta dello scorso anno, Alice Rachele Arlanch. Carlotta è nata Cupra Marittima e si sta già facendo conoscere nel mondo della recitazione.

Un film con Brad Pitt

Carlotta, come si diceva prima, non è nuova al mondo dello spettacolo. La 26enne marchigiana, infatti, può vantare una piccola parte in “L’albero della vita”. La pellicola, firmata dal regista di culto Terrence Malick, vede come protagonisti due dei più importanti attori di oggi: Brad Pitt e Sean Penn. Sui due, in un’intervista, Maggiorana ha dichiarato “Brad Pitt è bellissimo, ma Sean Penn è molto più simpatico!”.

Le ambizioni sono tante e il futuro brillante

La vittoria a Miss Italia 2018 non rappresenta per Carlotta Maggiorana un punto d’arrivo, anzi. La giovane reginetta ha detto che vorrebbe recitare in futuro. Il suo sogno nel cassetto? Quello di poter apparire in un film con la grande Meryl Streep. Di certo la strada da fare è ancora molto lunga e tutta in salita, ma con una determinazione del genere, Carlotta potrebbe veramente riuscire a sfondare anche a Hollywood.

Per ora non le rimane che godersi un po’ il titolo di Miss Italia 2018. Noi non aspettiamo altro che vedere cosa riserverà il futuro a questa splendida reginetta di bellezza.

[foto: deejay.it]