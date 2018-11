Nella pubblicità Marion accanto ad Alessandro Greco e Stefania Orlando compare una modella bionda, dal fisico statuario e gli occhi di un blu cristallino. Chi è la modella della pubblicità Marion?

Modella Marion. Chi è?

Alessandra Monno è la modella della pubblicità Marion. Molto spesso ci si trova a chiedere chi sono i modelli o le modelle che sono nelle pubblicità e che tante volte ci compaiono tra una trasmissione e l’altra. Tante volte trovare il loro nome non è una cosa tanto facile poiche spesso si tratta di volti muti e che non sono i soliti nomi della tv.

In questo caso si tratta di una modella eletta Miss Puglia nel 2012 e arrivata poi in finale nello stesso anno a Miss Italia. Ha 26 anni ed è originaria di Bari. E’ rimasta un volto noto della celebre trasmissione di bellezza per avere mandato a quel paese, e non in maniera raffinata, il presentatore Fabrizio Frizzi, dopo che aveva comunicato la sua eliminazione.

E’ una giovane studentessa di lettere e dopo il suo gesto ha subito dato le sue spiegazioni. Infatti durante il programma era stata accusata di essere una raccomandata e quel Vaffa non era rivolto a Frizzi, ma a coloro che avevano ingiustamente sollevato le polemiche. La ragazza si è rivolta contro coloro che con queste maldicenze non le hanno permesso di vivere al meglio quell’esperienza molto importante per la sua carriera.

Offerta Materasso Matrimoniale Memory LA ROSA DEI VENTI Misura 160x190 Alto 25 cm Rivestimento con 7 zone di portanza differenziata ALOE VERA SILVER SFODERABILE con fascia FULL 3D AIR e FRESH AIR TECHNOLOGY con dispositivo medico detraibile classe 1 Materasso Matrimoniale memory foam 160x190 Altezza 25 cm con rivestimento sfoderabile. - Le lastre interne sono state progettate con sistema di foratura verticale e orizzontale per una massima traspirabilità del prodotto e un perfetto ricambio d'aria interno.

Sagomatura ad onda in memory foam che ne migliora la traspirazione con effetto massaggiante alto 4,5cm

Rivestimento ALOE VERA - SILVER con imbottitura FRESH sfoderabile con ZIP perimetrale con fascia perimetrale, FULL 3D AIR e maniglie di presa lavabile in lavatrice a 40°

Ricamo su fascia 3D AIR. Sistema FRESH TECHNOLOGY con fori di areazione sotto strato memory per massimizzare la traspirabilità del prodotto. Rigidità: Media

Materie prime utilizzate, tutte certificate Oeko-Tex. Garanzia 10 Anni. Dispositivo medico classe 1 detraibile.

Le altre modelle

Numerose altre modelle hanno preso parte alla pubblicità Marion, sfoggiando tutta la loro bellezza mentre indicavano reti e materassi. Oltre alla bella Alessandra Monno c’è stata anche la napoletana Alessandra Panico. La modella ha vinto la fascia di Miss Ragazza in Gambissima in Campania, nel 2013 e Miss Miluna in Molise nel 2017. Inoltre è arrivata tra le 60 semifinaliste di Miss Italia nel 2017. Lei invece ha degli splendidi occhi azzurri e i capelli Rossi.

Anche un’altra pugliese ha preso parte alla pubblicità in questione. Si tratta di Paola Leonetti, residente a Gioia del Colle, dai capelli castano chiaro e dagli occhi profondi. Ha vinto Miss Winter Salento nel 2012 ed attualmente è fra le candidate del contest di Miss Italia via internet. Tutte tre ragazze hanno in comune la bellezza e la pubblicità Marion.

[Foto:www.isaechia.it]