Continua a far parlare di sè a seguito della delicata vicenda personale che la sta vedendo impegnata nella battaglia contro il cancro ma ciò non le ha impedito di pianificare ugualmente il suo ritorno in tv.

Il ritorno di Nadia Toffa a “Le Iene”

Ci riferiamo a Nadia Toffa che ieri è tornata alla conduzione domenicale alle “Iene”, che aveva dovuto sospendere proprio a causa della malattia. Un rientro accompagnato dal grande entusiasmo manifestato dalla stessa giornalista e conduttrice televisiva a cui fanno da contraltare commenti contrastanti sui social network, Twitter in particolare. Le critiche sul suo operato non mancano, come accade da diversi mesi, ma sono anche in tanti che approvano il suo ritorno. Ma intanto lei ha manifestato tutta la sua gioia per aver ripreso il proprio lavoro in un messaggio su Instagram: “Puntata super top ieri a #leiene spero vi sia piaciuta. Io non vedevo l’ora di tornare in famiglia. È stata una grande festa. Che bello”.

Nadia Toffa divide la comunità dei social

Ringraziando poi il calore avuto in questi momenti difficili dai suoi compagni di viaggio in trasmissione ha aggiunto: “Grazie di capire sempre e essermi vicina. Il vero amico è quello che ti aiuta a rialzarti quando gli altri non si sono nemmeno accorti tu sia caduto”. Dopo la puntata di ieri sera delle “Iene”, su Twitter sono impazzate subito le considerazioni della comunità della rete sulla nuova apparizione di Nadia Toffa in tv. Frasi che, come accennato, esprimono anche idee dal significato anche opposto. A chi, infatti, la incita a non mollare e a proseguire il suo impegno lavorativo nonostante il cancro si accostano anche coloro i quali la pensano diversamente. C’è infatti chi l’ha vista piuttosto strana, cambiata, sofferente e che, sempre a detta loro, starebbe nascondendo il suo vero stato d’animo per non apparire in difficoltà.

